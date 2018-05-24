Вайкуле рассказала о летних планах Пугачевой

«Специально Аллу я не звала. Просто спросила, когда она собирается быть в этом году в Юрмале, – призналась певица. – Она сказала, что думает приехать лишь в августе (а мероприятие пройдет 19-22 июля. – Прим. ред.). Просто они хотят для детей теплую воду, а в августе в Юрмале море особенно хорошо».

«У Аллы появилась альтернатива Юрмале – дом на Кипре, – продолжила Лайма. – Хотя зря они хотят туда мотаться: там бывают холодные ветра, которые отравляют все на свете. Из-за них, может, быстрее доберутся до Рижского взморья. Я буду их ждать!»

Прошлогоднее появление Примадонны в Юрмале ознаменовалось еще и циклом юмористических роликов «Дамы с дюн», которые публиковал на своей странице в соцсети Максим Галкин. «Они рождались как-то сами собой. Мы ничего специально не придумывали, но было весело, – улыбнулась Вайкуле. – Если Алла приедет – надеюсь, продолжим».

#ДАМЫСДЮН #ЛАЙМАЛЛА На утренней зорьке. A post shared by Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) on Aug 22, 2017 at 8:16am PDT