Завидный жених! Красавчик-брат принца Гарри свел с ума девушек со всего мира

Луи — сын брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера и фотомодели Виктории Айткен. У молодого человека семь родных и единокровных братьев и сестер. Самая известная из многочисленных родственников Луи — леди Китти Спенсер. Аккаунта в соцсетях у парня нет, да и СМИ до недавнего времени им особо не интересовались. Часть детства Спенсер провел в Кейптауне. Семье пришлось переехать туда после смерти принцессы Дианы, чтобы избежать повышенного внимания общественности.

Вернувшись на родину, юноша поступил в Эдинбургский университет. Правда, мы так и не знаем, какую специальность он выбрал. Несмотря на то, что принцем молодой человек не станет, ему по наследству от отца достанется графский титул и старинное поместье в придачу. Сейчас же он гордо носит звание виконта Альтропа. Девушки по всему миру гадают, занято ли сердце молодого аристократа. Судя по тому, что на церемонию бракосочетания кузена он пришел в компании матери и сестер, смеем предположить, что Луи еще не встретил свою любовь.