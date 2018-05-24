Завидный жених! Красавчик-брат принца Гарри свел с ума девушек со всего мира

На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл все внимание девушек было обращено на симпатичного кузена жениха, Луи Спенсера. Если вы мечтаете, как и Меган Маркл, встретить своего сказочного принца, имейте в виду: судя по всему, завидный холостяк пока в активном поиске, пишет Super.
19 мая состоялась долгожданная свадьба принца Гарри и Меган Маркл. На торжестве присутствовали члены королевской семьи, известные музыканты, актеры и представители фэшн-индустрии. Однако многие девушки смотрели на высокого молодого красавца, гордо шагающего в сторону Виндзорского дворца в сопровождении блондинок.
Оказывается, это никто иной, как кузен принцев Уильяма и Гарри, 24-летний Луи Спенсер, который, кстати, еще не встретил свою вторую половинку.
Луи — сын брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера и фотомодели Виктории Айткен. У молодого человека семь родных и единокровных братьев и сестер. Самая известная из многочисленных родственников Луи — леди Китти Спенсер. Аккаунта в соцсетях у парня нет, да и СМИ до недавнего времени им особо не интересовались. Часть детства Спенсер провел в Кейптауне. Семье пришлось переехать туда после смерти принцессы Дианы, чтобы избежать повышенного внимания общественности.
Вернувшись на родину, юноша поступил в Эдинбургский университет. Правда, мы так и не знаем, какую специальность он выбрал. Несмотря на то, что принцем молодой человек не станет, ему по наследству от отца достанется графский титул и старинное поместье в придачу. Сейчас же он гордо носит звание виконта Альтропа. Девушки по всему миру гадают, занято ли сердце молодого аристократа. Судя по тому, что на церемонию бракосочетания кузена он пришел в компании матери и сестер, смеем предположить, что Луи еще не встретил свою любовь.