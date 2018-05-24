чт, 24.05.2018
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  • Дважды мать! 35-летняя Светлана Лобода родила дочь

Дважды мать! 35-летняя Светлана Лобода родила дочь

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ФОТО: Nina Zotina / Sputnik

До сих пор остается в секрете, кто же отец ребенка. Однако сама певица неоднократно подогревала слухи о своей беременности от лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Известная певица Светлана Лобода стала матерью во второй раз. В свои 35 лет она родила дочку в Лос-Анджелесе, передает Super.

Отмечается, что роды прошли без осложнений. Также известны некоторые подробности о малышке. Её вес — три килограмма, а рост — 48 сантиметров. И мама, и дочка чувствуют себя хорошо.

По данным Super, отцом малышки является лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн. Сама Лобода неоднократно подогревала слухи о своей беременности именно от рокера. Однако официально имя отца девочки всё ещё остаётся в секрете.

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