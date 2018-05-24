Дважды мать! 35-летняя Светлана Лобода родила дочь

Известная певица Светлана Лобода стала матерью во второй раз. В свои 35 лет она родила дочку в Лос-Анджелесе, передает Super.

Отмечается, что роды прошли без осложнений. Также известны некоторые подробности о малышке. Её вес — три килограмма, а рост — 48 сантиметров. И мама, и дочка чувствуют себя хорошо.