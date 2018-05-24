Дважды мать! 35-летняя Светлана Лобода родила дочь
24 мая 2018 г., 12:22
До сих пор остается в секрете, кто же отец ребенка. Однако сама певица неоднократно подогревала слухи о своей беременности от лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Известная певица Светлана Лобода стала матерью во второй раз. В свои 35 лет она родила дочку в Лос-Анджелесе, передает Super.
Отмечается, что роды прошли без осложнений. Также известны некоторые подробности о малышке. Её вес — три килограмма, а рост — 48 сантиметров. И мама, и дочка чувствуют себя хорошо.
По данным Super, отцом малышки является лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн. Сама Лобода неоднократно подогревала слухи о своей беременности именно от рокера. Однако официально имя отца девочки всё ещё остаётся в секрете.