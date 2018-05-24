Сергей Безруков снова станет отцом

— Дорогие мои, хорошие!!! — написал актёр в своём Инстаграме. — Рады сообщить вам, что мы с Аней снова ждём пополнения в семье! У нас уже складывается традиция: как на «Кинотавр» ехать, так снова пополнение!

A post shared by Сергей Безруков (@s_bezrukov) on May 23, 2018 at 10:03am PDT

Старшей дочке Сергея Безрукова и Анны Матисон Марии в июле этого года исполнится два года. О том, что в 2016 году режиссёр находится в интересном положении, общественность узнала, лишь когда Анна приехала на "Кинотавр" за месяц до родов. До того момента супруге Безрукова удавалось скрывать беременность.

Теперь фанаты строят предположения, на каком месяце находится Анна, раз Сергей решился рассказать об этом. Судя по всему, срок такой, какой уже не скроешь за просторными платьями. Ведь совсем скоро Безруков и Матисон приедут в Сочи на «Кинотавр».