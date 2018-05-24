Сергей Безруков снова станет отцом

Актёр Сергей Безруков сообщил поклонникам радостную новость — у него и его супруги Анны Матисон скоро родится ещё один ребёнок, пишет Лайф.
— Дорогие мои, хорошие!!! — написал актёр в своём Инстаграме. — Рады сообщить вам, что мы с Аней снова ждём пополнения в семье! У нас уже складывается традиция: как на «Кинотавр» ехать, так снова пополнение!
Старшей дочке Сергея Безрукова и Анны Матисон Марии в июле этого года исполнится два года. О том, что в 2016 году режиссёр находится в интересном положении, общественность узнала, лишь когда Анна приехала на "Кинотавр" за месяц до родов. До того момента супруге Безрукова удавалось скрывать беременность.
Теперь фанаты строят предположения, на каком месяце находится Анна, раз Сергей решился рассказать об этом. Судя по всему, срок такой, какой уже не скроешь за просторными платьями. Ведь совсем скоро Безруков и Матисон приедут в Сочи на «Кинотавр».
В этом году супруги будут представлять картину «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл». Этот фильм по мотивам повести Сергея Довлатова «Заповедник» спродюсировал сам Безруков, он же исполнил и главную роль, а Анна выступила в качестве режиссёра.