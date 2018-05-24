чт, 24.05.2018
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб

Сергей Безруков снова станет отцом

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сергей Безруков представит в Таллинне спектакль «Сирано де Бержерак».

ФОТО: Афиша мероприятия.

Актёр Сергей Безруков сообщил поклонникам радостную новость — у него и его супруги Анны Матисон скоро родится ещё один ребёнок, пишет Лайф.

— Дорогие мои, хорошие!!! — написал актёр в своём Инстаграме. — Рады сообщить вам, что мы с Аней снова ждём пополнения в семье! У нас уже складывается традиция: как на «Кинотавр» ехать, так снова пополнение!

Старшей дочке Сергея Безрукова и Анны Матисон Марии в июле этого года исполнится два года. О том, что в 2016 году режиссёр находится в интересном положении, общественность узнала, лишь когда Анна приехала на "Кинотавр" за месяц до родов. До того момента супруге Безрукова удавалось скрывать беременность.

Теперь фанаты строят предположения, на каком месяце находится Анна, раз Сергей решился рассказать об этом. Судя по всему, срок такой, какой уже не скроешь за просторными платьями. Ведь совсем скоро Безруков и Матисон приедут в Сочи на «Кинотавр».

В этом году супруги будут представлять картину «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл». Этот фильм по мотивам повести Сергея Довлатова «Заповедник» спродюсировал сам Безруков, он же исполнил и главную роль, а Анна выступила в качестве режиссёра.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ