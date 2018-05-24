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Хозяйка тратит по восемь тысяч в год на собаку, которая живет круче гламурной чики Смотрите галерею!

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Многие осуждают женщину за неразумные траты на своего питомца. Собаке делают особый маникюр и подбирают наряды от известных модельеров. Американка Анна Фостер вместе с супругом в прошлом потеряла двух собак породы боксер. Теперь всю заботу женщина направляет на Лекси, передает Metro.

Анна Фостер из Небраски тратит около семи тысяч (около восьми тысяч евро) фунтов на свою собаку по кличке Лекси Бу. Собака живет как жена олигарха: загорает, купается в бассейне, ходит на шопинг и обязательно раз в неделю на маникюр с нетоксичным лаком. В ее гардеробе более тысячи нарядов и бикини на любой вкус и цвет. Одежду для нее специально шьют на заказ модные дизайнеры.

ФОТО: Scanpix

«Когда-то у нас были две собаки породы боксёр, но они умерли. Мы тяжело переживали утрату, но потом решили снова завести питомца. Нам не жаль денег на Лекси, и мы видим, как ей нравится та жизнь, которую мы ей дали», - говорит хозяйка собаки Анна Фостер.

ФОТО: / Caters News Agency

У Анны и ее мужа есть еще вторая собака, но Лекси для них особенная. Им нравится относиться к ней как к принцессе

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