Хозяйка тратит по восемь тысяч в год на собаку, которая живет круче гламурной чики

Анна Фостер из Небраски тратит около семи тысяч (около восьми тысяч евро) фунтов на свою собаку по кличке Лекси Бу. Собака живет как жена олигарха: загорает, купается в бассейне, ходит на шопинг и обязательно раз в неделю на маникюр с нетоксичным лаком. В ее гардеробе более тысячи нарядов и бикини на любой вкус и цвет. Одежду для нее специально шьют на заказ модные дизайнеры.

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«Когда-то у нас были две собаки породы боксёр, но они умерли. Мы тяжело переживали утрату, но потом решили снова завести питомца. Нам не жаль денег на Лекси, и мы видим, как ей нравится та жизнь, которую мы ей дали», - говорит хозяйка собаки Анна Фостер.

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