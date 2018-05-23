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Ведущая «Орла и решки» прикрыла грудь клубничкой

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ФОТО: Loic Venance / AFP

Известная по программе "Орел и решка" телеведущая Леся Никитюк привела в восторг своих фанатов. Опубликованный в Instagram пикантный снимок набрал 100 тысяч отметок "нравится" менее чем за сутки, пишут Дни.ру.

Активность подписчиков теледивы неудивительна: Леся сфотографировалась топлес. Правда, половину груди она прикрыла клубникой, которая горкой возвышается на стоящем перед девушкой блюде. Но это, кажется, еще больше возбудило ценителей красоты.

Поклонники не только лайкали фотографию, но и оставляли восторженные комментарии. "Леся, ты красотка!", "Аппетитная...", "Ай да клубничка", "Какие красивые… клубнички!" – отмечали подписчики.

Как всегда, нашлись и недовольные, которым не понравилась недосказанность снимка. Они потребовали срочно опубликовать фотографию, сделанную после того, как клубника была съедена. Не дождались.

Леся Никитюк вела популярную программу "Орел и решка" вместе с Региной Тодоренко, а еще раньше – с Андреем Бедняковым. Побывала она и ведущей шоу "Вокруг М", в котором в разных странах мира знакомилась с местными мужчинами, а потом рассказывала зрителям об особенностях их характера.

Накануне Леся удостоилась премии Cosmopolitan Awards 2018. По версии читателей издания, ведущая украинского Нового канала (в этой ипостаси сейчас выступает Никитюк) стала телеведущей года.

Теледива призналась, что была счастлива получить эту награду. На радостях Леся даже спала в обнимку с призом.

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