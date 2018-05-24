Кому из знаков Зодиака сегодня точно повезет: гороскоп на 24 мая

Овен

Жизненный потенциал Овнов несколько снижен, а потому велика вероятность, что представители этого знака предпочтут спокойный отдых поиску приключений и захватывающим дух авантюрам. С обычными домашними делами вы едва ли справитесь легко и непринужденно, зато в занятиях творческого характера достигнете большого успеха. Сложная финансовая ситуация помещает посвятить день покупкам.

Непросто складываются и отношения с близкими людьми, не исключены конфликты в семье, серьезные разногласия с любимым человеком. Не возлагайте больших надежд на новые знакомства – даже если они состоятся сегодня, то вряд ли приведут к серьезным переменам в жизни.

Телец

Этот день подходит для любых занятий, требующих проявления изобретательности и настойчивости. Рутинные, однообразные дела будут утомлять, и даже получив удовлетворительный результат, вы вряд ли почувствуете, что не зря теряли время. У тех, кто занимается оформлением документов или имеет дело с государственными инстанциями, могут возникнуть неожиданные трудности, в результате чего сроки решения проблем увеличатся.

Благоприятный день с точки зрения семейных отношений. Родственники прислушаются к вашему мнению, а любимый человек наверняка проявит к вам внимание и согласится на компромисс. Порадуют встречи с друзьями, вообще, любое неформальное общение оставит приятные впечатления.

Близнецы

Важно сосредоточиться на собственных желаниях, прислушаться к своей интуиции. Сегодня вы получите немало советов, но вряд ли среди них окажется тот, которому стоит следовать. Романтическое увлечение может многое изменить в вашей жизни, заставить пересмотреть свои взгляды и планы на будущее. Однако не исключено, что человек, покоривший вас, руководствуется собственными мотивами – отнюдь не бескорыстными, а потому от него стоит держаться подальше.

Легкомысленные развлечения и неоправданно дорогие покупки нежелательны. Вы можете удержаться в рамках разумного и избежать ошибок – сделайте это, и вы избавите себя от многих неприятностей.

Рак

Благоприятный день, полный интересных и увлекательных дел. Ваша находчивость будет очень полезной – благодаря ей вы сможете справиться с возникшими проблемами, преодолеть препятствия и найти нестандартное, удачное решение. Сегодня у вас нет причин держаться в тени; не бойтесь выступать с инициативой, вносить предложения.

Развитие романтических отношений зависит от вас. У вас достаточно времени для того, чтобы обдумать свои действия, поэтому не спешите с принятием решений, даже если любимый человек будет торопить вас. Встреча с друзьями позволит вовремя получить важную информацию, избежать ошибок и опрометчивых поступков.

Лев

Не стоит скромничать в желаниях – сегодня вы сможете добиться очень многого, если не прекратите движение вперед после первой же победы. Легко дается решение практических вопросов; во всем, что касается денег и имущества, вам просто нет равных. Интересные встречи позволят значительно расширить круг профессионального общения, укрепить деловые связи.