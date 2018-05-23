Белая сверкающая перчатка на правой руке Майкла Джексона появилась не просто так

Сверкающая перчатка, обильно декорированная стразами, была фишкой в сценических костюмах Майкла Джексона. Ее можно увидеть на концертах, в видеоклипах. Большинство людей воспринимали ее как аксессуар в наряде певца, но истинная причина была в другом, пишет Fabiosa.
По словам подруги Джексона, актрисы Сисели Тайсон, и еще из нескольких источников, под перчаткой Король поп-музыки прятал проступающие на коже пятна витилиго.
Когда в 1980-х годах кожа Майкла Джексона начала осветляться, его поклонники были ошеломлены. Неужели певец отбеливает кожу, потому что он не хочет быть черным?! Но, как подтвердил его дерматолог, у Джексона действительно было витилиго (после смерти певца при вскрытии факт был подтвержден).
Проявление пятен витилиго у Джексона началось именно с правой руки, поэтому он решил прикрыть их с помощью перчатки. Вскоре она стала отличительной чертой сценического образа певца и породила одно из его прозвищ – Перчатка.
У Майкла Джексона было несколько таких аксессуаров. Та перчатка, в которой он впервые станцевал свою знаменитую «лунную походку», была продана на аукционе за $350 000 буквально через несколько месяцев после его неожиданного ухода в мир иной. В 2015 году другая его перчатка ушла за более скромную сумму в $64 000.