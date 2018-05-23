Белая сверкающая перчатка на правой руке Майкла Джексона появилась не просто так

По словам подруги Джексона, актрисы Сисели Тайсон, и еще из нескольких источников, под перчаткой Король поп-музыки прятал проступающие на коже пятна витилиго.

Когда в 1980-х годах кожа Майкла Джексона начала осветляться, его поклонники были ошеломлены. Неужели певец отбеливает кожу, потому что он не хочет быть черным?! Но, как подтвердил его дерматолог, у Джексона действительно было витилиго (после смерти певца при вскрытии факт был подтвержден).

Проявление пятен витилиго у Джексона началось именно с правой руки, поэтому он решил прикрыть их с помощью перчатки. Вскоре она стала отличительной чертой сценического образа певца и породила одно из его прозвищ – Перчатка.