Восторг: Рианна поделилась сексуальным фото

Певицу Рианну в последнее время частенько критикуют то за странные наряды, то за фигуру. Впрочем, она не обращает внимание на мнение хейтеров и ежедневно появляется на светских мероприятиях в откровенных образах. Кстати, на днях она предстала в одном из таких.

Так, Рианна в Инстаграм поделилась снимками, на которых позирует в облегающем черном мини-платье. Стоит отметить, что наряд отлично подчеркнул формы певицы.

Подписчики звезды пришли в восторг от ее сексуального образа, хотя нашлись и те, кому наряд пришелся не по нраву. Некоторые фолловеры Рианны считают, что ей не стоит носить подобные платья.