Голосование завершается сегодня! Кто из этих людей достоин получить денежный приз от Maxima? (яркая галерея)

В течение 14 лет деятельности было открыто 76 магазинов. В их число входят 54 магазина Maxima X, 19 супермаркетов Maxima XX и 3 гипермаркета Maxima XXX. В Maxima работает около 4000 сотрудников, что делает предприятие одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Эстонии.

ВНИМАНИЕ, СУПЕР-РОЗЫГРЫШ!

Разыграем: 3 подарочных карты на 30 евро от магазинов Maxima.

Что нужно сделать: пришлите до 28 мая 23:59:59 на адрес info@limon.ee одно креативное и/или яркое фото, сделанное на фоне вашего любимого магазина Maxima в Эстонии (сфотографируйте сами себя, друга или попросите, чтобы вас сфотографировали). Также фото можно отправить ЗДЕСЬ! В ТЕМЕ письма укажите ключевое слово MAXIMA, а в тексте письма напишите ваше имя и номер телефона, а также одну причину, по которой вам нравится именно этот магазин.

Что следует учесть, отправляя снимок в редакцию: для участия в розыгрыше необходимо и достаточно одного снимка. Любой снимок, присланный в редакцию, может быть опубликован в галерее, допущенной до голосования. После отправления фото и тем более после начала голосования невозможно отказаться от участия в конкурсе. Ваш номер телефона и имя афишироваться на сайте, естественно, не будут. Они необходимы для оперативной связи с вами в случае вашей победы.

Что дальше: редакция выберет до 25 самых лучших фото, которые будут допущены до всенародного голосования на сайте www.limon.ee. 28 мая на портале Limon.ee начнется всенародное голосование, которое продлится до 31 мая 23:59:59. А уже 1 июня в течение дня мы объявим троих победителей, набравших больше всего голосов.

ВНИМАНИЕ! МЫ продлили прием снимков, ваши фотографии принимаются еще в течение 28 мая включительно.