пт, 01.06.2018
Кинотеатр Coca-Cola Plaza открыл люксовые кинозалы: теперь все будут смотреть фильмы лежа! (ГАЛЕРЕЯ) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Голосование завершается сегодня! Кто из этих людей достоин получить денежный приз от Maxima? (яркая галерея)

Голосование завершается сегодня! Кто из этих людей достоин получить денежный приз от Maxima? (яркая галерея) Выбирайте лучший снимок!

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Знаете ли вы, что в мае Maxima отмечает свой 14-й год деятельности в Эстонии? Первый магазин Maxima был открыт 27 мая 2004 года в Тарту на улице Кальда.

В течение 14 лет деятельности было открыто 76 магазинов. В их число входят 54 магазина Maxima X, 19 супермаркетов Maxima XX и 3 гипермаркета Maxima XXX. В Maxima работает около 4000 сотрудников, что делает предприятие одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Эстонии.

ВНИМАНИЕ, СУПЕР-РОЗЫГРЫШ! 

Разыграем: 3 подарочных карты на 30 евро от магазинов Maxima. 

Что нужно сделать: пришлите до 28 мая 23:59:59 на адрес info@limon.ee одно креативное и/или яркое фото, сделанное на фоне вашего любимого магазина Maxima в Эстонии (сфотографируйте сами себя, друга или попросите, чтобы вас сфотографировали). Также фото можно отправить ЗДЕСЬ! В ТЕМЕ письма укажите ключевое слово MAXIMA, а в тексте письма напишите ваше имя и номер телефона, а также одну причину, по которой вам нравится именно этот магазин. 

Что следует учесть, отправляя снимок в редакцию: для участия в розыгрыше необходимо и достаточно одного снимка. Любой снимок, присланный в редакцию, может быть опубликован в галерее, допущенной до голосования. После отправления фото и тем более после начала голосования невозможно отказаться от участия в конкурсе. Ваш номер телефона и имя афишироваться на сайте, естественно, не будут. Они необходимы для оперативной связи с вами в случае вашей победы. 

Что дальше: редакция выберет до 25 самых лучших фото, которые будут допущены до всенародного голосования на сайте www.limon.ee. 28 мая на портале Limon.ee начнется всенародное голосование, которое продлится до 31 мая 23:59:59. А уже 1 июня в течение дня мы объявим троих победителей, набравших больше всего голосов. 

ВНИМАНИЕ! МЫ продлили прием снимков, ваши фотографии принимаются еще в течение 28 мая включительно. 

Редакция Limon.ee оставляет за собой право вносить изменения в условия конкурса в случае необходимости в течение всего его проведения. 

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