ср, 23.05.2018
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Вопреки изменам: Хлое Кардашьян хочет выйти замуж за Тристана Томпсона

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ФОТО: Instagram/Scanpix

Младшая сестра Ким Кардашьян — Хлое — всепрощающая. Во всяком случае, так ее уже за глаза окрестили в Сети. Западные источники говорят о том, что Хлое Кардашьян хочет выйти замуж за Тристана Томпсона, даже несмотря на его многочисленные измены и скандалы, пишет Хочу.уа.

Чуть больше месяца назад Хлое Кардашьян родила дочь Тру баскетболисту Тристану Томпсону. Но последние недели в жизни пары кипят страсти из-за многочисленных измен спортсмена, которые стали достоянием общественности.

И хотя 33-летняя сестра Ким Кардашьян публично не прокомментировала скандал с изменами своего 27-летнего бойфренда Тристана Томпсона, инсайдеры говорят, что она уже пережила драму. 

Более того, после тяжелого первого брака с Ламаром Одомом она снова простила неверного возлюбленного. И сейчас она продолжает находиться в Кливленде, где Тристан играет за команду "Кливленд Кавальерс". Близкие источники из окружения говорят, что Хлое после всего пережитого все равно хочет выйти за него замуж и в полноценной семье растить дочь Тру.

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