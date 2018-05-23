Вопреки изменам: Хлое Кардашьян хочет выйти замуж за Тристана Томпсона

И хотя 33-летняя сестра Ким Кардашьян публично не прокомментировала скандал с изменами своего 27-летнего бойфренда Тристана Томпсона, инсайдеры говорят, что она уже пережила драму.

Более того, после тяжелого первого брака с Ламаром Одомом она снова простила неверного возлюбленного. И сейчас она продолжает находиться в Кливленде, где Тристан играет за команду "Кливленд Кавальерс". Близкие источники из окружения говорят, что Хлое после всего пережитого все равно хочет выйти за него замуж и в полноценной семье растить дочь Тру.