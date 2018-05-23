Почему Таня Михайлова на фото всегда смотрит вправо

A post shared by ♊TANJA info@tanjamusic.com (@tanjamihhailova) on Sep 27, 2017 at 9:06am PDT

Журналисты изучили Instagram Тани Михаловой начиная с Дня святого Валентина 2015 года и насчитали 62 фотографии, на которых Таня смотрит вправо! Несложно сделать вывод, что певица уверена: с этого бока она выглядит наиболее выигрышно.

A post shared by ♊TANJA info@tanjamusic.com (@tanjamihhailova) on May 22, 2018 at 9:36am PDT

Стоит отметить, что очень многие известные женщины – певицы и актрисы, знают свою фотогеничную сторону и в большинстве случаев именно так разворачиваются к камере. Причем, у многих из них это уже настолько вошло в привычку, что они делают это неосознанно.

A post shared by ♊TANJA info@tanjamusic.com (@tanjamihhailova) on Apr 26, 2018 at 5:09am PDT

Большинство лиц людей асимметрично. Так заложено природой, что левая и правая стороны (по отдельности) могут настолько отличаться друг от друга, что создается впечатление, будто принадлежат они абсолютно разным людям. Как правило, одна часть лица является «более симпатичной». С этой стороны человек выглядит на фотографиях привлекательнее. Более того, звездные фотографы уверяют: если знать свою сильную сторону, то можно избежать самоопределения «я не фотогеничный».

A post shared by ♊TANJA info@tanjamusic.com (@tanjamihhailova) on Apr 16, 2018 at 11:53am PDT

Мы, как и портал Elu24, считаем, что Таня прекрасна со всех сторон. Может быть, есть какая-то иная причина, почему певица так часто мечтательно смотрит вправо? Что думаете вы?

☘♣️☘ A post shared by ♊TANJA info@tanjamusic.com (@tanjamihhailova) on May 19, 2018 at 9:19am PDT