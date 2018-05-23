Видео: Анастасия Волочкова возмутила выбором платья для детского праздника

На одном из них она шокировала публику своим внешним видом. Для выступления с детьми в Краснодаре Анастасия Волочкова выбрала полупрозрачное мини-платье с глубоким декольте. Из-под него даже проглядывали ее трусы. Внешний вид балерины просто ошарашил зрителей.