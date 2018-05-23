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  • Видео: Анастасия Волочкова возмутила выбором платья для детского праздника

Видео: Анастасия Волочкова возмутила выбором платья для детского праздника

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ФОТО: Grigory Sysoev / Sputnik

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова является организатором благотворительных детских праздников. 

На одном из них она шокировала публику своим внешним видом. Для выступления с детьми в Краснодаре Анастасия Волочкова выбрала полупрозрачное мини-платье с глубоким декольте. Из-под него даже проглядывали ее трусы. Внешний вид балерины просто ошарашил зрителей.

Они считают, что в ее возрасте надо быть скромнее.  

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