Видео: Анастасия Волочкова возмутила выбором платья для детского праздника
23 мая 2018 г., 14:15
Эпатажная балерина Анастасия Волочкова является организатором благотворительных детских праздников.
На одном из них она шокировала публику своим внешним видом. Для выступления с детьми в Краснодаре Анастасия Волочкова выбрала полупрозрачное мини-платье с глубоким декольте. Из-под него даже проглядывали ее трусы. Внешний вид балерины просто ошарашил зрителей.
Они считают, что в ее возрасте надо быть скромнее.