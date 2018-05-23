ср, 23.05.2018
"Я сделала аборт!" певица Любовь Успенская
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Это было в прямом эфире: знаменитая певица разделась в ванне

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ФОТО: Rodrigo Varela / AFP

Прямой трансляцией своих прелестей порадовала поклонников Игги Азалия. Передачу без слов хип-хоп-исполнительница вела из ванной, пишут Дни.ру.

Азалия выложила видео в соцсети. Девушка лежит в ванне – естественно, абсолютно голая – и прикрывает некоторые части соблазнительного тела руками.

Это далеко не первая экстравагантная выходка Азалии. Исполнительница выкладывала в Сеть пикантный черно-белый снимок в сетчатом платье, под которым, конечно же, не было белья. Поклонники оценили ее смелость и формы. Да и выступления певицы на сцене образцом целомудрия не назовешь.

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