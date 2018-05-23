Это было в прямом эфире: знаменитая певица разделась в ванне
23 мая 2018 г., 14:30
Прямой трансляцией своих прелестей порадовала поклонников Игги Азалия. Передачу без слов хип-хоп-исполнительница вела из ванной, пишут Дни.ру.
Азалия выложила видео в соцсети. Девушка лежит в ванне – естественно, абсолютно голая – и прикрывает некоторые части соблазнительного тела руками.
Это далеко не первая экстравагантная выходка Азалии. Исполнительница выкладывала в Сеть пикантный черно-белый снимок в сетчатом платье, под которым, конечно же, не было белья. Поклонники оценили ее смелость и формы. Да и выступления певицы на сцене образцом целомудрия не назовешь.