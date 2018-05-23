ср, 23.05.2018
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Останови инсульт, пока он не остановил тебя

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Мужчина стоп

ФОТО: stimylrosta.com

Инсульт бьет по всему организму, в частности головному мозгу. Восстановление полной работоспособности последнего, кстати, не гарантировано. 

Дэвид Либскин, профессор-невролог в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, всегда использует магнитно-резонансную терапию и другие способы для определения суженных артерий в человеческом мозге. Он обращает внимание даже на рентгеновские снимки зубов, по которым тоже можно определить размеры сосудов, пишет Mport.ua.

Хорошо, если в случае возникновения проблем с артериями в мозгу, попадаешь к такому специалисту. А еще лучше, если проблем вообще нет. Как их избежать — читай далее.

Кофе

«Кофе содержит много антиоксидантов, предотвращающих инсульт. Пей не больше 400 миллиграммов в день», — советует Либскин. Ученый, например, пьет утром одну маленькую чашку растворимого Nescafe, затем 2 больших чашки заварного кофе на протяжении дня.

Командировки

Во время командировок ты, как и головной мозг, всегда напряжен. Поэтому вы оба нуждаетесь в порции жирных кислот – для того, чтобы лучше думалось. Выход из ситуации – жуй орешки или кешью. Они помогают сохранять заряд энергии (не только физической), и ускоряют приток крови в органы. И не забывай о поддержании гидратации.

Кардио

«Люди, регулярно занимающиеся кардиотренировками, имеют высший уровень нейротрофического фактора головного мозга», — говорит Либскин.

Нейротрофический – фактор, играющий решающую роль в когнитивных функциях и способностях головного мозга. 

Окружение

Либскин говорит, мол, когда у него стресс, ученый пытается понять: что он может контролировать, а что пошло не так? Лучший способ наладить перспективу – изменить окружение: прогуляться на свежем воздухе, посмотреть на природу. А если профессору приходится работать в его личное время, Либскин быстро выполняет все задачи, и обратно возвращается к досугу.

«И даже не беспокоюсь о том, что есть незаконченные дела».

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