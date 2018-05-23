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Влад Кадони уличил ухажера Ольги Бузовой в оказании эскорт-услуг

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Ольга Бузова.

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони шокировал Ольгу Бузову компроматом на Романа Гриценко, который уже давно пытается завоевать её сердце, пишут Дни.ру.

На съёмках нового выпуска шоу «Дом-2» опять заговорили об эскорте. На этот раз ведущий Влад Кадони заявил, что участник телепроекта Роман Гриценко ранее занимался эскорт-услугами, а уже после сделал пластическую операцию.

 

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«Ходят слухи, очень навязчивые, о том, что Роман до пластической операции занимался эскортом», — шокировал Кадони окружающих.

Больше всего была в шоке Ольга Бузова, за расположение которой борется Гриценко долгое время. Телеведущая не знала, что её ухажёр делал пластическую операцию на носу.

От признания Влада Кадони Гриценко запаниковал и начал всё отрицать. Он заявил, что видел скрины с похожим на него парнем. Роман Гриценко обматерил ведущего, а затем и вовсе покинул съёмочную площадку.

Влад Кадони тут же сделал вывод, что дошедшие до него слухи являются правдой. Ранее стало известно, что ещё одна участница телепроекта, Марго Овсянникова, тоже занималась эскорт-услугами.

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