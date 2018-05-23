Звезда сериала «Кухня» тайно родила сына

25-летняя Валерия Федорович, игравшая в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон» дочь шефа Катю, несколько месяцев назад стала мамой. Об этом она сама рассказала на премии «Дай пять!» Валерия получила награду в номинации «Любимая актриса». Когда Федорович вышла на сцену, она не смогла сдержать эмоций и поделилась радостной новостью, пишут Дни.ру со ссылкой на 7days.ru.
Позже она выложила в своём «инстаграме» фото с детской коляской.
Актриса не афишировала предстоящее рождение ребёнка и очень быстро пришла в форму после родов. «Может, я и зря призналась, что три месяца назад у меня появился ребёнок. Но сегодня я увидела таких милых, таких талантливых детей — и у меня просто зашкалили эмоции», — рассказала артистка.
Актриса предпочитает не раскрывать имя ребёнка. По словам Федорович, всему своё время. Телезвезда собирается подождать, пока малыш немного подрастёт. Только тогда Валерия представит сына общественности.
— Да, у меня родился сын. Хочу подождать, когда он немного подрастёт. Пусть ему исполнится хотя бы полгода, тогда и раскрою тайну — как его назвали, — отметила актриса.
О том, кто является отцом ребёнка Валерии, ничего не известно. В своё время актриса скрыла развод с актёром Максимом Онищенко. О том, что супруги расстались, стало известно лишь в прошлом году. «В своё время я не сильно афишировала свадьбу, а потом и наш развод. Ничего оригинального, никаких страстей и драм. Как многие ранние браки, наш тоже оказался недолговечным. Но мы сумели остаться в хороших отношениях», — рассказала актриса.