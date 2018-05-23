Звезда сериала «Кухня» тайно родила сына

Позже она выложила в своём «инстаграме» фото с детской коляской.

A post shared by Валерия Федорович (@lerafedorovi.ch) on May 22, 2018 at 9:30am PDT

Актриса не афишировала предстоящее рождение ребёнка и очень быстро пришла в форму после родов. «Может, я и зря призналась, что три месяца назад у меня появился ребёнок. Но сегодня я увидела таких милых, таких талантливых детей — и у меня просто зашкалили эмоции», — рассказала артистка.

A post shared by Валерия Федорович (@lerafedorovi.ch) on May 19, 2018 at 5:59am PDT

Актриса предпочитает не раскрывать имя ребёнка. По словам Федорович, всему своё время. Телезвезда собирается подождать, пока малыш немного подрастёт. Только тогда Валерия представит сына общественности.

— Да, у меня родился сын. Хочу подождать, когда он немного подрастёт. Пусть ему исполнится хотя бы полгода, тогда и раскрою тайну — как его назвали, — отметила актриса.