Сексуальная певица МакSим приедет на пляж в Нарва-Йыэсуу и составит конкуренцию Ольге Бузовой!

28 июля 2018 в Нарва-Йыэсуу состоится ежегодный фестиваль - East Beach Fest 2018.
Уже пятый год подряд на пляже Нарва-Йыэсуу успешно проходит крупнейший фестиваль поп-музыки в Ида-Вирумаа, который привлекает тысячи слушателей и поклонников.
В 2018 году фестиваль длится всего лишь один день, 28 июля, зато больше драйва и веселья с лучшими артистами и диджеями.
В 2018 году на летнем фестивале EBF в Нарва-Йыэсуу выступят:
Ольга Бузова
Певица МакSим
Зомб
Maruv
Mc/Dj Den Karabljoff (Resident EBF)
Dj John Candy (Rus Spb SB Club)
Dj Dmitri Varest (Est Narva Geneva Club)
Dj Toks
Количество артистов будет добавлено в ближайшее время по усмотрению организаторов.
Билеты уже в продаже во всех кассах Piletilevi.
Встретимся летом на фестивале в Нарва-Йыэсуу!
Детям до 10 лет включительно вход на мероприятие в сопровождении родителей бесплатный.
EBF2018 - Там Будут Все!
Подробности на FB-странице мероприятия.