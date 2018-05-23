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  • Сексуальная певица МакSим приедет на пляж в Нарва-Йыэсуу и составит конкуренцию Ольге Бузовой!

Сексуальная певица МакSим приедет на пляж в Нарва-Йыэсуу и составит конкуренцию Ольге Бузовой!

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МакSим

ФОТО: Instagram/maksim.music.ru

28 июля 2018 в Нарва-Йыэсуу состоится ежегодный фестиваль - East Beach Fest 2018.

Уже пятый год подряд на пляже Нарва-Йыэсуу успешно проходит крупнейший фестиваль поп-музыки в Ида-Вирумаа, который привлекает тысячи слушателей и поклонников.

В 2018 году фестиваль длится всего лишь один день, 28 июля, зато больше драйва и веселья с лучшими артистами и диджеями.

В 2018 году на летнем фестивале EBF в Нарва-Йыэсуу выступят:

Ольга Бузова

Певица МакSим

Зомб

Maruv

Mc/Dj Den Karabljoff (Resident EBF)

Dj John Candy (Rus Spb SB Club)

Dj Dmitri Varest (Est Narva Geneva Club)

Dj Toks

Количество артистов будет добавлено в ближайшее время по усмотрению организаторов.

Билеты уже в продаже во всех кассах Piletilevi.

Встретимся летом на фестивале в Нарва-Йыэсуу!

Детям до 10 лет включительно вход на мероприятие в сопровождении родителей бесплатный.

EBF2018 - Там Будут Все!

Подробности на FB-странице мероприятия. 

ФОТО: Промо

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