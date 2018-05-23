47-летняя Лера Кудрявцева ушла в декретный отпуск

Лера Кудрявцева — на сегодня одна из самых востребованных российских телеведущих. Помимо рейтинговых программ на федеральных каналах ей доверяют быть хозяйкой также главных музыкальных премий России. В такой карьере и правда трудно сделать перерыв, несмотря на то что уже многое достигнуто. Однако роль матери для нее оказалась важнее. Звезда, которая сейчас находится в интересном положении, все-таки ушла в декретный отпуск. Об этом «Антенне» рассказала ее близкая подруга — певица Юлия Началова, передают Starhits .

«Мы с Лерой дружим не один десяток лет, — поделилась Юлия Началова с «Антенной». — Последний раз на днях много говорили про ее беременность. Обсуждали какие-то вещи, которые позволяют будущей мамочке удобно спать, ходить, всякие примочки и новинки в этом плане. Столько изменилось и появилось с тех пор, как мы с ней стали мамами! Лерочка на днях ушла в отпуск, чему я безумно рада, так как она работала день и ночь без выходных. С ней рядом все время находится муж, хоккеист Игорь Макаров, что очень важно для них обоих».