День приготовил немало сюрпризов: гороскоп на 23 мая

День обещает много хорошего. Не придется предпринимать активные действия, в одиночку преодолевать препятствия: налаживаются партнерские отношения, появляется возможность переложить на чужие плечи решение самых сложных проблем. Радует общение с членами семьи, нетрудно найти общий язык как с детьми, так и с представителями старшего поколения.
Благоприятен день и с точки зрения личной жизни. Любимый человек проявит себя с лучшей стороны и не даст поводов для недовольства. Вероятны новые знакомства, которые могут носить как деловой, так и дружеский или романтический характер. Не отказывайтесь от участия в развлекательных мероприятиях, даже незапланированных: они пройдут хорошо, пишет Dvorec.
Овен
Вероятны проблемы в сфере делового и дружеского общения, встречи и новые знакомства едва ли будут приятными. Старайтесь не слишком откровенничать с новыми людьми, не стоит признаваться в своих чувствах или обсуждать накопившиеся проблемы. Влюбленные могут ссориться и предъявлять друг другу претензии, в семьях могут возникнуть разногласия при обсуждении финансовых вопросов и планов на будущее.
Поддержка родственников вам бы не помешала, но получить ее сегодня будет непросто. Светские развлечения или занятия спортом вряд ли поднимут вам настроение, а поездки могут показаться утомительными, поскольку жизненный потенциал снижен.
Телец
Звезды советуют снизить активность и отказаться от участия в делах, которые требуют серьезных усилий и затрат энергии. Держитесь подальше от конфликтных людей, заядлых спорщиков и сплетников – вам нужно поберечь свою нервную систему, которая сегодня уязвима для негативных воздействий. Общение с близкими будет приятным, если вы откажетесь от обсуждения сложных вопросов и отложите решение проблем – просто отдыхайте и наслаждайтесь обществом людей, которые вам дороги.
Очень важно позаботиться о здоровье, обеспечить себе хороший отдых. Для приема путешествий, занятий спортом и развлечений вне дома день не подходит. Новые знакомства маловероятны, но не исключена встреча с человеком, который некогда вызывал у вас нежнейшие чувства.
Близнецы
Вы стремитесь к общению и новым знакомствам, но с трудом находите общий язык даже с теми, кого привыкли считать единомышленниками и партнерами. Звезды советуют воздержаться от обсуждения серьезных проблем делового или личного характера: вы легко поддаетесь на уговоры, о чем можете позже пожалеть. Вам придется быть аккуратным и внимательным, чтобы избежать ошибок.
Причиной проблем в личной жизни является непостоянство ваших желаний и стремлений; кроме того, сегодня вы, похоже, получаете удовольствие от бесконечных споров, а о компромиссах не желаете даже думать. Стоит прислушаться к совету старшего родственника.
Рак
Ситуация в профессиональной сфере стабильна, причин для беспокойства нет. Вы готовы самостоятельно принимать важные решения и знаете, где найти помощников для реализации новых идей. Умение приспособиться к быстро меняющимся условиям – одно из ваших сильных качеств, да и способность сохранять веру в себя в любых обстоятельствах сегодня наверняка пригодится.
Много радости обещает этот день влюбленным, да и вообще всем романтически настроенным представителям данного знака. Появится шанс воплотить в жизнь мечту о дальних странствиях, почувствовать себя настоящим искателем приключений. Не жалейте времени на общение с членами семьи, они нуждаются в вашем внимании.
Лев
Будьте чрезвычайно осмотрительны при решении любых вопросов, связанных с деньгами. С точки зрения финансов день крайне неблагоприятен, возможны напрасные расходы, потери, инвестиции, которые не принесут выгоды. Назревает конфликт со старыми друзьями; вы сможете предотвратить его, если не будете слишком упрямы, а к уже имеющимся проблемам отнесетесь с юмором.
Сфера романтический отношений находится под влиянием негативных тенденций, вам будет трудно удержаться от упреков и обидных замечаний в адрес любимого человека. Не торопитесь отказываться от старых привязанностей: новое увлечение только кажется многообещающим и серьезным.
Дева
День пройдет спокойно и едва ли ознаменуется значительными событиями. Перемен в личной жизни не происходит, хотя порой появляются мысли об их необходимости. Это день подходит для отдыха, восстановления сил физических и моральных. Тревога и беспокойство остаются в прошлом, приходит понимание того, как следует действовать, чтобы получить наилучший результат.
Звезды советуют не торопиться с решением серьезных проблем, не пытаться немедленно преодолеть все преграды, которые возникли на пути. Проводите время с удовольствием, получайте приятные эмоции, общайтесь с близкими и друзьями – все это способствует обретению позитивного настроя, который будет вам очень полезен.
Весы
День будет непростым для тех, кто планирует посвятить его важным делам: обостряются давние конфликты, приходится возвращаться к решению вопросов, к которым вы уже утратили интерес. Однако критической ситуацию назвать нельзя, и при известной изобретательности вы сможете добиться успехов. Не стесняйтесь обращаться за помощью, если в этом возникнет необходимость, однако выбирайте людей, которым можно доверять. Новые знакомства могут оказаться очень полезными.
День хорошо подходит для отдыха, а также творческой деятельности и учебы. Не возникнет проблем в общении с близкими людьми: вас понимают с полуслова, даже незначительные разногласия маловероятны. Свидание с любимым человеком порадует обоих и запомнится надолго.
Скорпион
Отложите трудные дела и сосредоточьтесь на занятиях, которые доставляют вам удовольствие. Этот день подходит для общения, дружеских встреч и любовных свиданий. Новые знакомства и встречи с людьми, которых вы когда-то очень любили, будут приятными. Финансовая ситуация благоприятна, можно сделать удачные покупки или получить ценный подарок.
В семье царит гармония, общие дела помогают вам поладить даже с теми родственниками, которые редко бывают вами довольны. Вы можете рассчитывать на поддержку и помощь любимого человека, даже если ваши отношения в последнее время были несколько прохладными.
Стрелец
Спокойно относитесь к мелким недоразумениям, не позволяйте им испортить вам настроение, и день пройдет очень хорошо. Можно испытать свои силы на новом поприще, получить полезные навыки или информацию, которая пригодится несколько позже. Вы быстро делаете верные выводы, но неохотно делитесь ими – дальнейшее развитие ситуации докажет, что такая тактика верна.
Найти взаимопонимание с любимым человеком удастся даже тем, кто уже отчаялся положить конец разногласиям и спорам. Дело не столько в вашей готовности к компромиссу, сколько в самой ситуации: звезды примиряют ссорящихся, вносят гармонию в семьи, помогают добиться желаемого.
Козерог
Не все дается легко, но ни одна преграда не устоит перед вашим упорством, изобретательностью и находчивостью. Есть вероятность мелких ошибок и промахов, но все они будут вовремя исправлены. Благодаря вашей внимательности, порой граничащей с педантизмом, своевременно завершить сложные дела, избежать напрасных расходов и потерь.
Вы прекрасно проведете время в обществе друзей, некоторым из которых может понадобиться ваш совет. Руководить поступками любимого человека не стоит, это вызовет негативную реакцию. День подходит для небольших экскурсий, коротких поездок.
Водолей
День весьма противоречивый. Успехи не исключены, но и неприятностей избежать не удастся. Основные проблемы будут порождены необходимостью иметь дело со странными, непредсказуемыми особами. Настаивая на своем, не прибегайте к сомнительным методам – недоброжелатели не упустят возможности испортить вам репутацию, намеренно исказив ситуацию. Нежелательно делать крупные покупки.
Пережить сложные моменты помогут близкие люди: их помощь и моральная поддержка сегодня очень важны. Отношения влюбленных наладятся, а одиноким Водолеям счастливое стечение обстоятельств даст возможность завязать приятное знакомство. Обратите внимание на свой внешний вид – важно, чтобы он был безупречным.
Рыбы
Отличный день для отдыха и новых знакомств. Не стоит планировать серьезных дел: вы настроены несколько легкомысленно и вряд ли сможете сосредоточиться даже на чем-то очень важном. Многих ждет успех в творческой деятельности, можно начинать обучение игре на музыкальных инструментах, живописи, танцу. Легко будет даваться решение задач, требующих фантазии, изобретательности и нетривиального подхода.
Новые знакомые оценят вашу оригинальность и не останутся равнодушными к присущему вам обаянию. Много интересного ждет тех, кто примет приглашение на романтическое свидание – разочарованы вы наверняка не будете. Советы близких окажутся весьма полезны.