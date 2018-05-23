День приготовил немало сюрпризов: гороскоп на 23 мая

Сфера романтический отношений находится под влиянием негативных тенденций, вам будет трудно удержаться от упреков и обидных замечаний в адрес любимого человека. Не торопитесь отказываться от старых привязанностей: новое увлечение только кажется многообещающим и серьезным.

Дева

День пройдет спокойно и едва ли ознаменуется значительными событиями. Перемен в личной жизни не происходит, хотя порой появляются мысли об их необходимости. Это день подходит для отдыха, восстановления сил физических и моральных. Тревога и беспокойство остаются в прошлом, приходит понимание того, как следует действовать, чтобы получить наилучший результат.

Звезды советуют не торопиться с решением серьезных проблем, не пытаться немедленно преодолеть все преграды, которые возникли на пути. Проводите время с удовольствием, получайте приятные эмоции, общайтесь с близкими и друзьями – все это способствует обретению позитивного настроя, который будет вам очень полезен.

Весы

День будет непростым для тех, кто планирует посвятить его важным делам: обостряются давние конфликты, приходится возвращаться к решению вопросов, к которым вы уже утратили интерес. Однако критической ситуацию назвать нельзя, и при известной изобретательности вы сможете добиться успехов. Не стесняйтесь обращаться за помощью, если в этом возникнет необходимость, однако выбирайте людей, которым можно доверять. Новые знакомства могут оказаться очень полезными.

День хорошо подходит для отдыха, а также творческой деятельности и учебы. Не возникнет проблем в общении с близкими людьми: вас понимают с полуслова, даже незначительные разногласия маловероятны. Свидание с любимым человеком порадует обоих и запомнится надолго.

Скорпион

Отложите трудные дела и сосредоточьтесь на занятиях, которые доставляют вам удовольствие. Этот день подходит для общения, дружеских встреч и любовных свиданий. Новые знакомства и встречи с людьми, которых вы когда-то очень любили, будут приятными. Финансовая ситуация благоприятна, можно сделать удачные покупки или получить ценный подарок.

В семье царит гармония, общие дела помогают вам поладить даже с теми родственниками, которые редко бывают вами довольны. Вы можете рассчитывать на поддержку и помощь любимого человека, даже если ваши отношения в последнее время были несколько прохладными.

Стрелец

Спокойно относитесь к мелким недоразумениям, не позволяйте им испортить вам настроение, и день пройдет очень хорошо. Можно испытать свои силы на новом поприще, получить полезные навыки или информацию, которая пригодится несколько позже. Вы быстро делаете верные выводы, но неохотно делитесь ими – дальнейшее развитие ситуации докажет, что такая тактика верна.

Найти взаимопонимание с любимым человеком удастся даже тем, кто уже отчаялся положить конец разногласиям и спорам. Дело не столько в вашей готовности к компромиссу, сколько в самой ситуации: звезды примиряют ссорящихся, вносят гармонию в семьи, помогают добиться желаемого.

Козерог