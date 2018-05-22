В Индии обнаружен новый неизлечимый вирус

Вирус Нипах был обнаружен учеными ещё в 1999 году во время вспышки инфекционных заболеваний в Малайзии. За несколько лет вирус Нипах пересёк границы Малайзии и распространился на территорию Австралии, Индии, Китая и Африки. Как заявляет ВОЗ, "смертельно опасный вирус передаётся представителями семейства крылановых — летучими лисицами, а также от человека к человеку. Учёные заявляют, что на текущей стадии изучения от вируса нет лекарства, а смертность от инфекции составляет от 40 до 75 процентов заражённых.