В Индии обнаружен новый неизлечимый вирус

Индийские учёные и Всемирная организация здравоохранения обнаружили вирус, лекарства от которого не существует, пишет Life.ru.
Учёные ВОЗ обнаружили на юге Индии новый смертельно опасный вирус под названием "Нипах". Вирусная инфекция провоцирует воспаление мозга, а также острые респираторные заболевания. От малоизученной болезни, по данным Всемирной организации здравоохранения, уже умерло 9 человек.
Вирус Нипах был обнаружен учеными ещё в 1999 году во время вспышки инфекционных заболеваний в Малайзии. За несколько лет вирус Нипах пересёк границы Малайзии и распространился на территорию Австралии, Индии, Китая и Африки. Как заявляет ВОЗ, "смертельно опасный вирус передаётся представителями семейства крылановых — летучими лисицами, а также от человека к человеку. Учёные заявляют, что на текущей стадии изучения от вируса нет лекарства, а смертность от инфекции составляет от 40 до 75 процентов заражённых.
Болезнь протекает бессимптомно, однако проявляется в терминальных стадиях в виде мышечной слабости, боли в горле, высокой температуры. После этого вирусная инфекция поражает нервную систему, и пациент впадает в кому. Другими симптомами заболевания являются поражения лёгких и острая дыхательная недостаточность.