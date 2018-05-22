Ученые: поздний отход ко сну имеет страшные последствия

Медики тщательно проанализировали данные о состоянии здоровья и образе жизни более 90 тысяч людей старше 37 лет, и выяснили, что у приверженцев более активной ночной жизни риск развития психических расстройств, в частности, биполярного расстройства, возрастал на 11%. Кроме того, из-за сбоев биоритмов значительно увеличивалась вероятность гормональных сбоев и развития таких недугов, как болезнь Альцгеймера и рассеянный склероз, пишет Neformat.co.ua.