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Ученые: поздний отход ко сну имеет страшные последствия

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Сон. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

Ученые из университета Глазго выяснили, к каким печальным для здоровья последствиям может привести привычка поздно ложиться спать.

Медики тщательно проанализировали данные о состоянии здоровья и образе жизни более 90 тысяч людей старше 37 лет,  и выяснили, что у приверженцев более активной ночной жизни риск развития психических расстройств, в частности, биполярного расстройства, возрастал на 11%. Кроме того, из-за сбоев биоритмов значительно увеличивалась вероятность гормональных сбоев и развития таких недугов, как болезнь Альцгеймера и рассеянный склероз, пишет Neformat.co.ua.

По мнению медиков, ночные бдения приводят к сбою производства мозгом мелатонина. Для восстановления здоровья необходимо прежде всего восстановить ночной покой, отметили специалисты.

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