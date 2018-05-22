Алла Пугачева обнародовала первый ролик с новорожденным внуком

Алла Пугачева поделилась по этому поводу семейным видео. «Незабываемо!» – подписала трогательные кадры певица.

На ролике молодые Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте выходят из больницы с новорожденным малышом. Знаменитая бабушка с восторгом и радостью встречает дочь с внуком Никитой. Примадонна сама снимает торжественный момент на видео.

A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on May 21, 2018 at 7:15am PDT

«Я рада, что из маленького мальчика, который летал со мной на гастроли, вырос большой музыкант и певец. Удачи тебе во всем, любви и здоровья. С днем рождения!» – поздравила внука Пугачева.

«Сколько эмоций, трогательно», «А я из детства помню, как в новостях показывали это видео. И мне тогда очень понравилась колыбелька, в которой несли маленького Никиту. С днем рождения, вашего внука», «Кака мило!», «Поздравляем! Здоровья!» – прокомментировали ролик поклонники Пугачевой.