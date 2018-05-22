Алла Пугачева обнародовала первый ролик с новорожденным внуком

Вчера свой праздник отмечал сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита. Внуку Примадонны исполнилось 27 лет. К этому времени наследник звездной четы успел женится и заявил о себе в качестве рок-музыканта.
Алла Пугачева поделилась по этому поводу семейным видео. «Незабываемо!» – подписала трогательные кадры певица.
На ролике молодые Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте выходят из больницы с новорожденным малышом. Знаменитая бабушка с восторгом и радостью встречает дочь с внуком Никитой. Примадонна сама снимает торжественный момент на видео.
«Я рада, что из маленького мальчика, который летал со мной на гастроли, вырос большой музыкант и певец. Удачи тебе во всем, любви и здоровья. С днем рождения!» – поздравила внука Пугачева.
«Сколько эмоций, трогательно», «А я из детства помню, как в новостях показывали это видео. И мне тогда очень понравилась колыбелька, в которой несли маленького Никиту. С днем рождения, вашего внука», «Кака мило!», «Поздравляем! Здоровья!» – прокомментировали ролик поклонники Пугачевой.
Напомним, Владимир и Кристина официально женаты не были. В конце 1996 года десятилетний звездный союз Преснякова-младшего и Орбакайте распался. Однако им удалось сохранить дружеские отношения. Владимир часто видится с сыном и очень тепло отзывается о бывшей теще. У Кристины на свет появились еще один сын Дэни и дочь Клавдия. А у Преснякова родился еще один наследник от певицы Натальи Подольской Артемий.