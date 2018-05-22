Шесть знаков Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрелец очень трудолюбив, поэтому где найти деньги для него не составляет труда, все зависит от того, что он захочет сделать с ними. Если он пустится в авантюру, то непременно потратит все финансовые накопления. У него часто бывают долги и неожиданные растраты, но Стрелец не всегда застигнут ими врасплох. Для него лучше получить опыт, чем иметь огромную сумму на счету.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы охотно раздают последние сбережения бездомным, даже если это означает, что им придется обойтись без еды несколько дней. Рыбы бескорыстны, и всегда ставят нужды других над своими собственными. Они всегда будут жертвовать на благотворительность, отдавая деньги нуждающимся.

Они всегда думают о том, чтобы помочь людям любыми путями, в том числе и материальными. Однако, когда Рыбы раздают не все, они тратятся на книги, музыку или путешествия в места, которые их вдохновляют.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолей не может устоять перед новыми технологиями. Он с нетерпением ждет выхода нового телефона. Он активно следит за новостями и когда появляется что-то новое, ему непременно нужно это заполучить.

Он предпочел бы новый компьютер вместо солидного банковского счета, и, хотя он изо всех сил пытается быть более ответственным в финансовых делах, он чрезвычайно непоследователен в них.

Лев (23 июля — 22 августа)

Лев старается быть осторожным и добросовестным с деньгами, но он очень падок к импульсивным покупкам. Он любит дарить невероятно дорогие подарки семье, друзьям, близким людям и даже самому себе. Лев не покупает дешевых вещей, он предпочитает предметы роскоши.

Ему все равно, когда его обвиняют в транжирстве и чрезмерной экстравагантности. Лев любит баловать себя, и, если хочет получить массаж или сделать маникюр, то отправляется в самый дорогой салон в городе.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы бывают слишком щедрыми, из-за желания всем понравиться. Они стараются следить за своими финансами и иметь запасы на черный день, но это у них не всегда получается.

Они любят помогать кому-то или используют деньги, чтобы сделать кого-то счастливее. Деньги не могут купить вам счастье, но для начала и это неплохо.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецы неоднозначны, когда дело касается денег. С одной стороны, он бережет деньги на будущее, но, с другой стороны, он — азартный игрок. Близнецы любят вкладывать в быстро развивающиеся вещи и схемы, которые должны принести хорошую прибыль, но подвергают себя финансовым рискам.