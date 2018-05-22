Ученые выяснили, какое вино способствует развитию рака у мужчин

В журнале Clinical Epidemiology говорится, что специалисты проанализировали данные более 600 тысяч мужчин, которые употребляли вина. Этот вид алкоголя оказал воздействие на развитие именно рака предстательной железы. Бокал белого вина негативно влиял на простату. Такое же количество красного, напротив, благотворно сказывалось на здоровье пациентов.

Ученые из Китая выяснили, что развитие рака желудка провоцирует употребление горячего чая вместе с курением и алкоголем. Медики на протяжении девяти лет изучали пищевые привычки и состояние здоровья 456 тысяч человек в возрасте от 30 до 79 лет. Они выяснили, что онкология поражала чаще тех пациентов, которые регулярно пили горячий чай и при этом ежедневно употребляли не менее 15 граммов алкоголя. Однако у курящих любителей горячего чая рак пищевода фиксировался в два раза чаще, чем у пьющих спиртное.