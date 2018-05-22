Популярный эстонский радиоведущий угодил в ДТП на мотоцикле

Мужчина уже около пяти лет не ездил на мотоцикле. Но в начале этого мотосезона сразу успел и в кресло сесть, и в ДТП угодить. Из-за мчавшихся на большой скорости и нарушавших ПДД автомобилистов мотоциклисту пришлось резко тормозить. Эту аварию можно назвать счастливой. Но совсем без последствий не обошлось. Из-за падения Херманн повредил спину и боли в пояснице ощущаются до сих пор. Радиоведущий предупреждает всех участников движения: «Мотосезон вновь в самом разгаре - замечайте двухколесных!»