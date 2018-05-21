Не для слабонервных: в США найден жуткий мутант-утопленник
21 мая 2018 г., 18:56
На кадрах, снятых очевидцами, можно разглядеть труп странного животного с длинным хвостом.
Сторонники теории заговора утверждают, что сняли на видео мутанта с головой свиньи и человеческими руками, плавающего в озере в США. На первый взгляд кажется, что это просто мёртвая свинья, однако при ближайшем рассмотрении можно заметить длинный хвост и нехарактерные для животного руки, сообщает Mirror.
Видео стало вирусным сразу после того, как было опубликовано на YouTube-канале Disclose Screen. Мужчина, который снимал неизвестное чудовище на камеру, в страхе спрашивает: "Что это, чёрт возьми, такое? Давайте скорее убираться отсюда".