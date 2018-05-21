пн, 21.05.2018
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  • Не для слабонервных: в США найден жуткий мутант-утопленник

Не для слабонервных: в США найден жуткий мутант-утопленник

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ФОТО: Скриншот с видео

На кадрах, снятых очевидцами, можно разглядеть труп странного животного с длинным хвостом.

Сторонники теории заговора утверждают, что сняли на видео мутанта с головой свиньи и человеческими руками, плавающего в озере в США. На первый взгляд кажется, что это просто мёртвая свинья, однако при ближайшем рассмотрении можно заметить длинный хвост и нехарактерные для животного руки, сообщает Mirror.

Видео стало вирусным сразу после того, как было опубликовано на YouTube-канале Disclose Screen. Мужчина, который снимал неизвестное чудовище на камеру, в страхе спрашивает: "Что это, чёрт возьми, такое? Давайте скорее убираться отсюда".

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