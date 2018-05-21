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  • Глэм-рок?! 69-летняя Пугачева удивила неожиданным нарядом на юбилее своего друга

Глэм-рок?! 69-летняя Пугачева удивила неожиданным нарядом на юбилее своего друга

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ФОТО: Instagram

19 мая звезды российской эстрады собрались в Кремлевском дворце на юбилейном вечере поэта-предпринимателя Михаила Гуцериева, который недавно отметил свое 60-летие.

Артисты исполнили песни на стихи юбиляра, среди выступивших были Киркоров, Ани Лорак, Николай Басков, Стас Михайлов, Валерия и даже Примадонна.

69-летняя Алла Борисовна снова удивила молодежным стилем, выйдя в белом платье-футболке с надписью «Love Glam Rock City».

Наряд особенно контрастировал с более классическими платьями других гостей.

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