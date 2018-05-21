Глэм-рок?! 69-летняя Пугачева удивила неожиданным нарядом на юбилее своего друга

19 мая звезды российской эстрады собрались в Кремлевском дворце на юбилейном вечере поэта-предпринимателя Михаила Гуцериева, который недавно отметил свое 60-летие.
Артисты исполнили песни на стихи юбиляра, среди выступивших были Киркоров, Ани Лорак, Николай Басков, Стас Михайлов, Валерия и даже Примадонна.
69-летняя Алла Борисовна снова удивила молодежным стилем, выйдя в белом платье-футболке с надписью «Love Glam Rock City».
Наряд особенно контрастировал с более классическими платьями других гостей.
Алла Борисовна уже выступила на Юбилейном вечере Михаила Гуцериева и исполнила 2 песни: "Не звони" и "Тянет сердце руки"🎼🎶🎤🎵 @alla_orfey @gutserievmedia #AllaPugacheva #Primadonna #pugacheva #legenda #поэт #михаилгуцериев #гуцериев #АллаПугачева #Пугачева #Кремль #Примадонна #Легенда #женщинакотораяпоет #женщиналегенда #тянетсердцеруки #незвони #поэтпесенник #юбилейныйконцерт #юбилейныйвечер