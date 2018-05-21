Трагедия в США: бывшая модель PlayBoy выпала из окна отеля вместе с семилетним сыном — оба погибли

Бывшая модель PlayBoy выпала из окна вместе с семилетним сыном, и оба погибли на месте. Инцидент произошёл в одном из отелей в Нью-Йорке около восьми утра. Адвокат погибшей рассказал, что никогда не видел 47-летнюю Стефани Адамс несчастной, сообщает Лайф со ссылкой на People.

ФОТО: Vida Press

"Она была очень искренним человеком. Прекрасный человек и очень вежливый. Она была очень внимательной и милой", - рассказывает адвокат.

Тела погибших были найдены во внутреннем дворике отеля на Манхэттене. В полиции подтвердили личность Стефани, которая была моделью эротического журнала в 1992 году, а позже стала автором книг по самопомощи. В 2003 году она стала первой лесби-моделью PlayBoy, однако вскоре вышла замуж.

ФОТО: Tina Fineberg / AP