Трагедия в США: бывшая модель PlayBoy выпала из окна отеля вместе с семилетним сыном — оба погибли

По словам адвоката 47-летней женщины, Стефани никогда не была несчастной и всегда улыбалась.
Бывшая модель PlayBoy выпала из окна вместе с семилетним сыном, и оба погибли на месте. Инцидент произошёл в одном из отелей в Нью-Йорке около восьми утра. Адвокат погибшей рассказал, что никогда не видел 47-летнюю Стефани Адамс несчастной, сообщает Лайф со ссылкой на People.
"Она была очень искренним человеком. Прекрасный человек и очень вежливый. Она была очень внимательной и милой", - рассказывает адвокат.
Тела погибших были найдены во внутреннем дворике отеля на Манхэттене. В полиции подтвердили личность Стефани, которая была моделью эротического журнала в 1992 году, а позже стала автором книг по самопомощи. В 2003 году она стала первой лесби-моделью PlayBoy, однако вскоре вышла замуж.
Стефани воспитывала сына вместе с бывшим мужем. Супруги ожесточенно боролись за право опеки над мальчиком, и модель хотела забрать ребенка на летние каникулы в Испанию, где вместе с ними отдыхал бы ее новый бойфренд. Однако в суде ей отказали, объяснив, что сначала она должна явиться на слушание. Пока полиция расследует причины произошедшего.