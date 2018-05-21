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Ученые: от недосыпа можно умереть

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Фото иллюстративное.

ФОТО: Andriy Popov/PantherMedia / Andriy Popov

Экспериментировать с отсутствием отдыха можно, но делать это на постоянной основе ученые не рекомендуют, пишет Лайф.

Фото иллюстративное.

ФОТО: Mitar gavric/PantherMedia / Mitar gavric

Один из самых известных экспериментов со сном позволил учёным заключить, что режим постоянной активности мозга и организма в целом можно искусственно "растянуть" на несколько дней, однако организм после такого стресса окажется серьёзно изношен. Один из рекордсменов в этой области — Рэнди Гарднер, в возрасте 17 лет проживший без сна 264 часа, — жив и здоров, сейчас ему 68 лет, он чувствует себя хорошо.

Однако учёные отмечают, что подобные стресс-тесты, в ходе которых мозг и организм в целом находятся в состоянии активности больше трёх суток, могут закончиться смертью. При этом никаких прямых доказательств смерти от недосыпа нет — прямую дорогу на кладбище, по словам учёных, прокладывают биологические особенности органов человека, которым для надёжного функционирования нужен перерыв.

При этом недосып гарантирует увеличение и других факторов, способных убить человека гораздо раньше положенного срока: спавший 4–5 вместо положенных восьми часов человек считается "особо опасным" водителем, поскольку его реакция далека от нормальной. Учёные из Сомнологического центра в Новой Зеландии считают, что недосып — прямой путь к тяжёлым травмам, увечьям, инвалидности и смерти.

Помимо "внешних" факторов риска, в долгосрочной перспективе недосып провоцирует развитие ожирения, диабета второго типа, инсульта, инфаркта и депрессии, которые значительно сокращают продолжительность жизни.

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