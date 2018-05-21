ТОП-5 откровенных образов на Billboard Music Awards-2018

Вчера, 20 мая, в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения престижной музыкальной премии Billboard Music Awards. На красной дорожке мероприятия блистали знаменитые певцы и актеры. Некоторые звезды выбрали довольно откровенные наряды, а какие именно – смотрите в нашей подборке ниже.