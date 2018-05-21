пн, 21.05.2018
«Во второй раз стала бабушкой. Очень хочу, чтобы из этого не делали особого события. Дети же рождаются, и здорово, что все здоровы» Эрика Салумяэ
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • ТОП-5 откровенных образов на Billboard Music Awards-2018

ТОП-5 откровенных образов на Billboard Music Awards-2018 ФОТО!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Вчера, 20 мая, в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения престижной музыкальной премии Billboard Music Awards. На красной дорожке мероприятия блистали знаменитые певцы и актеры. Некоторые звезды выбрали довольно откровенные наряды, а какие именно – смотрите в нашей подборке ниже.

32-летняя певица Сиара выбрала полупрозрачный наряд от Julien Macdonald Spring 2018. 21-летняя модель Хейли Болдуин на красную дорожку надела золотистое платье с глубоким декольте из весенней коллекции Alexandre Vauthier.От этого же дизайнера свой наряд выбрала американская певица албанского происхождения Дуа Липа. 

Для выхода в свет знаменитая Дженнифер Лопес выбрала соблазнительный наряд из кожи из весенней коллекции 2018 Roberto Cavalli. Американская модель и диджей Шантель Джеффирс надела соблазнительный облегающий комбинезон с необычным дизайном.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ