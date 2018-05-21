Охранник решил узнать источник шума на пустом стадионе, но увидел необъяснимое...

Когда ночной охранник услышал на пустом футбольном стадионе в Буэнос-Айресе, Аргентина, странные хлопки, то его сердце буквально сжалось. Мужчина, вооружившись камерой, пошёл искать источник шума и обнаружил, что дверь одной из раздевалок стучит сама по себе. На кадрах видно, как мужчина резко входит в помещение, но внутри никого нет, сообщает Лайф со ссылкой на The Sun.

Одиннадцать часов ночи, и я уже в третий раз слышу этот грохочущий шум. Я собираюсь снять его и показать людям, чтобы они поверили в то, что я говорю. Раньше со мной никогда не случалось такого. Это ужасно», - признался он.