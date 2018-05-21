Смотри: яркие парни приехали на площадь Вабадузе, а через минуту произошло невероятное!
21 мая 2018 г., 12:31
В Таллинне началось время уличных музыкантов и других творческих людей, которые смело выходят на улицы Старого города, демонстрируя прохожим разнообразные шоу. По количеству смельчаков наш город пока трудно сравнить с российскими мегаполисами - Санкт-Петербургом и Москвой, но всё равно здесь тоже очень весело.
Портал Limon.ee встретил на площади Вабадузе уличных музыкантов Мишу и Игоря, которые рассказали о своей цели и самых высоких заработках. Для них, кстати, счастье измеряется не количеством заработанных денег.
Миша владеет несколькими языками, в том числе португальским, на нем он исполняет свои композиции.
Смотрите эксклюзивное видеоинтервью Limon.ee!