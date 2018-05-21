Смотри: яркие парни приехали на площадь Вабадузе, а через минуту произошло невероятное!

В Таллинне началось время уличных музыкантов и других творческих людей, которые смело выходят на улицы Старого города, демонстрируя прохожим разнообразные шоу. По количеству смельчаков наш город пока трудно сравнить с российскими мегаполисами - Санкт-Петербургом и Москвой, но всё равно здесь тоже очень весело.