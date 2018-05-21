пн, 21.05.2018
«Посмотрели клип оригинальный, оделись и пошли снимать» Мальчик из Таллинна спародировал хит Киркорова
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  • Смотри: яркие парни приехали на площадь Вабадузе, а через минуту произошло невероятное!

Смотри: яркие парни приехали на площадь Вабадузе, а через минуту произошло невероятное!

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В Таллинне началось время уличных музыкантов и других творческих людей, которые смело выходят на улицы Старого города, демонстрируя прохожим разнообразные шоу. По количеству смельчаков наш город пока трудно сравнить с российскими мегаполисами - Санкт-Петербургом и Москвой, но всё равно здесь тоже очень весело. 

Портал Limon.ee встретил на площади Вабадузе уличных музыкантов Мишу и Игоря, которые рассказали о своей цели и самых высоких заработках. Для них, кстати, счастье измеряется не количеством заработанных денег.

Миша владеет несколькими языками, в том числе португальским, на нем он исполняет свои композиции. 

Смотрите эксклюзивное видеоинтервью Limon.ee!

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