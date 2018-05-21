Совсем ню. Варнава опубликовала непристойные фото с женихом
21 мая 2018 г., 12:12
Снимки получились настолько откровенными, что в соцсетях их заблокировали за "слишком взрослый контент".
Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава на своей странице в "Инстаграме" разместила фото Даниила Величко, который снял её обнажённой вместе с ее женихом — танцором Константином Мякиньковым. Об этом сообщает портал Дни.ру.
По словам фотографа, то изображение, которое изначально опубликовали в соцсети, пришлось удалить — его заблокировал "Инстаграм" за непристойность. Однако он отнёсся к этому с юмором.
Это далеко не первый снимок Варнавы на странице фотографа. Так, Величко регулярно публикует изображения Варнавы.