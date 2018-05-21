Совсем ню. Варнава опубликовала непристойные фото с женихом

Звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава на своей странице в "Инстаграме" разместила фото Даниила Величко, который снял её обнажённой вместе с ее женихом — танцором Константином Мякиньковым. Об этом сообщает портал Дни.ру.

По словам фотографа, то изображение, которое изначально опубликовали в соцсети, пришлось удалить — его заблокировал "Инстаграм" за непристойность. Однако он отнёсся к этому с юмором.

A post shared by Daniil Velichko (@dvelichko) on May 18, 2018 at 8:32am PDT