Кендалл Дженнер заявилась на вечер в Каннах в теплом джемпере. И только в нем!
21 мая 2018 г., 10:43
22-летняя Кендалл Дженнер решила на время отказаться от голых платьев и появилась на вечере Fashion For Relief в блестящем джемпере. Впрочем, обычным ее наряд все равно не назвать, ведь брюки звезда оставила дома.
Как сообщает Daily Mail, по пути на мероприятие младшая сестра Ким Кардашьян попала в автомобильную аварию, поэтому не смогла появиться на красной ковровой дорожке. Впрочем, ей и без того хватало внимания фотографов.