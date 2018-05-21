пн, 21.05.2018
"Я сделала аборт!" певица Любовь Успенская
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Кендалл Дженнер заявилась на вечер в Каннах в теплом джемпере. И только в нем!

Кендалл Дженнер заявилась на вечер в Каннах в теплом джемпере. И только в нем!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Scanpix

22-летняя Кендалл Дженнер решила на время отказаться от голых платьев и появилась на вечере Fashion For Relief в блестящем джемпере. Впрочем, обычным ее наряд все равно не назвать, ведь брюки звезда оставила дома.

Как сообщает Daily Mail, по пути на мероприятие младшая сестра Ким Кардашьян попала в автомобильную аварию, поэтому не смогла появиться на красной ковровой дорожке. Впрочем, ей и без того хватало внимания фотографов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ