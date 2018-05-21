Ученые рассказали, как на самом деле комариные укусы влияют на организм человека

Комариные укусы вызывают в организме целый ряд необычных реакций иммунитета. Такие выводы сделала группа исследователей из Бэйлорского колледжа медицины в США, сообщает Лайф со ссылкой на журнал PLOS Neglected Tropical Diseases.

Исследователи поставили эксперимент с участием лабораторных мышей. Грызунам пересадили стволовые клетки человека, из которых развились отдельные компоненты человеческой иммунной системы. Учёные выяснили, что организм мышей гораздо интенсивнее реагирует на заражение через укус, чем через инъекцию из шприца.

Научная группа решила выяснить, как иммунная система реагирует на укусы незаражённых комаров. Для этого учёные позволили четырём насекомым беспрепятственно кусать лабораторных мышей. Затем у грызунов взяли пробы крови и других тканей — спустя шесть часов, сутки и семь дней после эксперимента.

Сравнив образцы с показателями нетронутых млекопитающих, исследователи обнаружили, что у покусанных мышей активизировалась деятельность молекул, отвечающих за иммунный ответ организма, — цитокинов. Также были затронуты Т-хелперы, которые участвуют в противовирусных и аллергических реакциях. При этом "иммунная буря" последствий комариных укусов сохранялась до семи дней.

— Мы выяснили, что доставленная комарами слюна вызвала неожиданно разнообразную и сложную иммунную реакцию. <...> Разнообразие иммунного ответа было самым поразительным для меня. Это удивительно, учитывая, что никакой реальной инфекции не было, — сообщила один из авторов исследования Ребекка Рико-Хесс.