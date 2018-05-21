Ксению Бородину раскритиковали из-за реакции на смерть отца

На следующий день Ксения выложила селфи из автомобиля, которое возмутило её поклонников. По их мнению, звезда не переживает из-за кончины близкого родственника и поэтому продолжает активно вести свой микроблог. Многие фанаты обрушились на ведущую с критикой.

— Помню, как у меня отец умер. Я вообще успокоиться на могла, а Ксения фотографии в "Инстаграме" выкладывает, — пишет одна из поклонниц Бородиной. Другая отмечает: "Я ожидала хоть какой-то реакции, но вы почему-то никак не прокомментировали смерть папы. Странно все это".

A post shared by Ксения Бородина (@borodylia) on May 19, 2018 at 7:50am PDT

Сама Ксения никак не отреагировала на критику.