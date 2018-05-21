Ксению Бородину раскритиковали из-за реакции на смерть отца

18 мая 2018 года стало известно, что скончался отец Ксении Бородиной Ким Амоев. Поклонники телеведущей поспешили выразить соболезнования, но сама молодая женщина предпочитала никак не комментировать новость, пишет Лайф.
На следующий день Ксения выложила селфи из автомобиля, которое возмутило её поклонников. По их мнению, звезда не переживает из-за кончины близкого родственника и поэтому продолжает активно вести свой микроблог. Многие фанаты обрушились на ведущую с критикой.
— Помню, как у меня отец умер. Я вообще успокоиться на могла, а Ксения фотографии в "Инстаграме" выкладывает, — пишет одна из поклонниц Бородиной. Другая отмечает: "Я ожидала хоть какой-то реакции, но вы почему-то никак не прокомментировали смерть папы. Странно все это".
Сама Ксения никак не отреагировала на критику.
Ранее она неоднократно рассказывала, что ее родители рано развелись и отношения с отцом были довольно напряжёнными. Папу Ксении заменил отчим Дженни, с которым она часто виделась и общалась. Несколько месяцев назад Бородина даже поделилась совместной фотографией с отчимом, рассказав, как сильно этот человек повлиял на её жизнь.