Копия папы: младшую дочь Аршавина завалили комплиментами

Андрей Аршавин стал одним из самых обсуждаемых российских футболистов не только благодаря своим успехам на поле, но и из-за скандалов, в том числе и в личной жизни. Сперва общественность обсуждала его развод с ведущей Юлией Барановской, а затем сложные взаимоотношения в новой семье.

Как бы то ни было, футболист счастливо живет в браке с бывшей журналисткой Алисой Казьминой и, кажется, никакие слухи о мимолетных романах Андрея Аршавина на стороне не могут поколебать этот союз. Доказательством этому служат милые семейные фото, появляющиеся в Сети.

В частности, Алиса Аршавина поделилась со своими подписчиками в Instagram снимками младшей дочери футболиста Есении. Для кадра девочку нарядили в чрезмерно большую для нее бейсболку. "Наша кукла, Есенечка", – подписала фотографию счастливая мать.

A post shared by Алиса Аршавина (@alisia_arshavina) on May 20, 2018 at 12:31am PDT

Пользователи Сети от такого зрелища пришли в настоящий восторг. Почти единогласно они решили, что ребенок растет копией отца.