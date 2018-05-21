пн, 21.05.2018
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47-летняя Кудрявцева покидает Россию из-за родов

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ФОТО: Instagram

Как утверждают некоторые СМИ, Лера Кудрявцева совсем скоро родит второго ребенка. Говорят, малыш появится на свет не в России.

Слухи о беременности Леры Кудрявцевой муссируются прессой на протяжении нескольких лет – с тех пор, как она вышла замуж за молодого хоккеиста Игоря Макарова. Стоило телеведущей выйти в свет в свободной одежде, как журналисты немедленно утверждали, что Лера ждет ребенка. Сама блондинка без устали опровергала все сообщения, при этом говоря, что очень хочет малыша.

Похоже, на сей раз молитвы журналистов и многочисленных поклонников Кудрявцевой были услышаны. В последнее время ведущая носит исключительно не сковывающую движений одежду и буквально сияет от счастья. Кроме того, шоумен Андрей Малахов на всю страну заявил, что Лера готовится во второй раз стать мамой.

А сейчас появилась новая информация. Говорят, телеведущая в ближайшее время намерена покинуть родину, чтобы родить малыша в заграничной клинике.

«Лера действительно беременна. На данный момент она решает, где будет рожать. Вероятнее всего, это произойдет не в России. Срок – конец лета – начало осени. Ей уже трудно скрывать живот даже под балахоном», – рассказали близкие к Кудрявцевой люди журналистам StarHit. Лера предпочитает не комментировать свое интересное положение.

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