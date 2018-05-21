47-летняя Кудрявцева покидает Россию из-за родов

Слухи о беременности Леры Кудрявцевой муссируются прессой на протяжении нескольких лет – с тех пор, как она вышла замуж за молодого хоккеиста Игоря Макарова. Стоило телеведущей выйти в свет в свободной одежде, как журналисты немедленно утверждали, что Лера ждет ребенка. Сама блондинка без устали опровергала все сообщения, при этом говоря, что очень хочет малыша.

Похоже, на сей раз молитвы журналистов и многочисленных поклонников Кудрявцевой были услышаны. В последнее время ведущая носит исключительно не сковывающую движений одежду и буквально сияет от счастья. Кроме того, шоумен Андрей Малахов на всю страну заявил, что Лера готовится во второй раз стать мамой.

А сейчас появилась новая информация. Говорят, телеведущая в ближайшее время намерена покинуть родину, чтобы родить малыша в заграничной клинике.