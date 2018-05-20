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СМИ обнародовали страшное предсказание наследницы Ванги

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Ванга

ФОТО: Скриншот с видео

Юная француженки предрекла человечеству войну, стихийные бедствия и смертельный вирус, передает TopNews.

12-летняя француженка Каедэ Убер, известная как «наследница Ванги», предрекла и несчастливый год. Свои предсказания девочка начала делать в пятилетнем возрасте. 

В своих предсказания Убер упомянула и Евросоюз и США, которые подвергнутся атакам террористов. В мире распространится неизвестный грипп, пришедший с Востока. 

«Наследница Ванги» подчеркнула, что большую угрозу для человечества представляют люди с Востока, из-за которых начнется война. По ее словам, если они не направят свою энергию в мирное русло, то высшие силы сами об этом позаботятся – на Востоке будут страшные тайфуны и ураганы. Которые буквально сметут все на своем пути.

«Наследница Ванги» подчеркнула, что большую угрозу для человечества представляют люди с Востока, из-за которых начнется война. По ее словам, если они не направят свою энергию в мирное русло, то высшие силы сами об этом позаботятся – на Востоке будут страшные тайфуны и ураганы. Которые буквально сметут все на своем пути.

Также, как предсказала Каедэ Убер, в 2088 году людей будет мгновенно убивать какой-то вирус, вакцины от которого не будет несколько столетий.

Стоит также добавить, что недавно провидица пришла в студию ток-шок «Пусть говорят», где также рассказала, что ожидает в будущем Россию и другие страны.  В частности, девочка сообщила, что войны между Россией и США не будет, но отметила, что военные действия начнутся «в одной слабой стране». При этом, по ее словам, Дональд Трамп и Ким Чен Ын вместе «сделают плохие вещи». 2

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