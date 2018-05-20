СМИ обнародовали страшное предсказание наследницы Ванги

12-летняя француженка Каедэ Убер, известная как «наследница Ванги», предрекла и несчастливый год. Свои предсказания девочка начала делать в пятилетнем возрасте.

В своих предсказания Убер упомянула и Евросоюз и США, которые подвергнутся атакам террористов. В мире распространится неизвестный грипп, пришедший с Востока.

«Наследница Ванги» подчеркнула, что большую угрозу для человечества представляют люди с Востока, из-за которых начнется война. По ее словам, если они не направят свою энергию в мирное русло, то высшие силы сами об этом позаботятся – на Востоке будут страшные тайфуны и ураганы. Которые буквально сметут все на своем пути.

«Наследница Ванги» подчеркнула, что большую угрозу для человечества представляют люди с Востока, из-за которых начнется война. По ее словам, если они не направят свою энергию в мирное русло, то высшие силы сами об этом позаботятся – на Востоке будут страшные тайфуны и ураганы. Которые буквально сметут все на своем пути.

Также, как предсказала Каедэ Убер, в 2088 году людей будет мгновенно убивать какой-то вирус, вакцины от которого не будет несколько столетий.