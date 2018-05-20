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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: что ожидает молодоженов после бракосочетания

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ФОТО: Kirsty Wigglesworth / AP

Во всем мире обсуждают королевскую свадьбу, которая накануне прошла в Великобритании. В Виндзорском замке в присутствии сотен гостей младший внук Елизаветы II принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл.

На медовый месяц молодые поедут то ли в Ботсвану, то ли на Барбадос — слухи ходят о множестве мест, кроме, впрочем, английского графства Сассекс, герцогом и герцогиней которого они стали.

В принципе, Гарри и Меган могут успеть побывать в нескольких странах — муж и жена абсолютно свободны до октября. Первый официальный визит, в котором и заключается их работа, назначен только на середину осени. 

Специалисты по чтению по губам по-английски уверены, что Гарри перед началом церемонии пожаловался брату, что ему жмут брюки, а увидев Меган, прошептал: «Ты выглядишь божественно. Я скучал». Действительно, последнюю ночь перед первой брачной они провели в разных концах Виндзора. Теперь при желании могут проводить вместе абсолютно все ночи.

ФОТО: Pool / Reuters

Работать они отныне будут бок о бок — вместе ездить в командировки. Нет таких обстоятельств, которые бы их разлучили. Даже службу в армии Гарри оставил. Вернее, оставил от нее только нарядную форму. Его главная функция теперь — церемониальная и репродуктивная. Гарри и Меган нужно догнать старших Виндзоров в области демографии. Учитывая, что тройни в природе встречаются редко, на гонку у Меган с ровесницей Кейт могут уйти годы.

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