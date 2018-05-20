Григорий Лепс с серьезными переломами сбежал из больницы

Пару дней назад в Сети появилась тревожная новость о том, что известного певца Григория Лепса срочно госпитализировали в больницу с серьезными переломами.
Накануне артист вышел на связь со своими поклонниками. Григорий Лепс рассказал, что поскользнулся в ванной. Сначала певец не почувствовал боли, но спустя некоторое время ощутил резкие покалывания.
Оказалось, что Лепс сломал четыре ребра и задел легкое. Но на следующий день после госпитализации он подписал нужные бумаги и сбежал из больницы. Как заявил Григорий, раньше у него было много более серьезных переломов.
Несмотря на серьезные травмы, Лепс все же принял участие в праздничном концерте в Кремле. который давался в честь 60-летия поэта Михаила Гуцериева. Чувство юмора не изменило певцу и со сцены он пошутил о своем самочувствии. Это произошло в тот момент, когда одна из зрительниц решила подарить ему цветы и обнять.
Происходящее сняли на видео гости концерта. Девушка подошла к краю сцены и приобняла Григория Лепса, даря ему букет. «Берегите себя», – обратилась она к певцу. Ситуацию прокомментировал и ведущий праздника Николай Басков: «Осторожно, девушка, не сломайте артиста». «Уже сломался», – отшутился Григорий Лепс.