Григорий Лепс с серьезными переломами сбежал из больницы

Накануне артист вышел на связь со своими поклонниками. Григорий Лепс рассказал, что поскользнулся в ванной. Сначала певец не почувствовал боли, но спустя некоторое время ощутил резкие покалывания.

Оказалось, что Лепс сломал четыре ребра и задел легкое. Но на следующий день после госпитализации он подписал нужные бумаги и сбежал из больницы. Как заявил Григорий, раньше у него было много более серьезных переломов.

Несмотря на серьезные травмы, Лепс все же принял участие в праздничном концерте в Кремле. который давался в честь 60-летия поэта Михаила Гуцериева. Чувство юмора не изменило певцу и со сцены он пошутил о своем самочувствии. Это произошло в тот момент, когда одна из зрительниц решила подарить ему цветы и обнять.