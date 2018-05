Григорий Лепс с серьезными переломами сбежал из больницы

А что же у нас происходит в Кремле?🧐А там поёт #Лепс на юбилее Гуцериева. Кстати, вчера по утверждениям СМИ, Лепс сломал рёбра. К счастью, сейчас с артистом все хорошо. Видео Елены Бодуэн #kpru

A post shared by Светская Хроника "КП" (@kp_star_onlinekp) on May 19, 2018 at 10:37am PDT