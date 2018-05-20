Шутки принца Уильяма, гамбургеры и танцы до утра: что творилось на закрытой вечеринки в честь свадьбы Гарри и Меган

9 мая принц Гарри взял в жены Меган Маркл. Этого события, без сомнения, ждал весь мир: во многих странах велась прямая трансляция с торжества. На церемонии присутствовали не только родственники пары, но и ее звездные друзья.

Для своих близких принц и экс-актриса вечером устроили закрытую вечеринку, в организации которой помог принц Чарльз. На праздник молодожены отправились в голубом винтажном кабриолете. На Меган было длинное белое шелковое платье с открытыми плечами Stella McCartney и туфли Aquazzura. На безымянном пальце правой руки жены принца Гарри красовалось кольцо с крупным аквамарином, которое принадлежало принцессе Диане.

Герцог и герцогиня Сассекские пригласили на прием около шестисот друзей и родных. Инсайдер рассказал журналистам британского портала Daily Mail, что гвоздем программы стала речь принца Уильяма, который, не переставая, шутил весь вечер. Компанию ему составил комик Джеймс Корден. Надеемся, это хоть немного развеселило Елизавету II, которая всю свадебную церемонию просидела с каменным лицом!

По словам анонима, в меню включили разнообразные закуски и... даже гамбургеры. Кроме того, в барном меню имелось очень много коктейлей, один них — с имбирем и ромом в составе — назывался «Когда Гарри встретил Меган». В тематическом баре были представлены алкогольные напитки со всего мира. Другой инсайдер рассказал журналистам сайта Sky News, что на приеме кормили лангустинами, завернутыми в копченый лосось, крокетами с виндзорским ягненком и запеченными овощами. На сладкое подавали макаруны, тарталетки с цитрусовым кремом и, конечно же, свадебный торт, который был украшен цветами.