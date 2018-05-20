Бузова назвала Самойлову слабой и предложила свою кандидатуру на «Евровидениe-2019»

К сожалению, представительница России Юлия Самойлова в него не прошла. После этого на исполнительницу обрушился шквал критики как со стороны интернет-пользователей, так и со стороны представителей шоу-бизнеса. Так, например, Иосиф Пригожин сказал, что ему было стыдно смотреть выступление Юлии. Продюсер уверен, что певице надо было снять свою кандидатуру и отдать более достойному исполнителю.