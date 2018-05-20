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Бузова назвала Самойлову слабой и предложила свою кандидатуру на «Евровидениe-2019»

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Ольга Бузова

ФОТО: PER/CapitalPictures/PER/CapitalPictures

Провал Юлии Самойловой на «Евровидении» не прокомментировал лишь ленивый. На днях это сделала и Ольга Бузова, пишет Woman.

Неделю назад в Лиссабоне состоялся финал песенного конкурса «Евровидение».

К сожалению, представительница России Юлия Самойлова в него не прошла. После этого на исполнительницу обрушился шквал критики как со стороны интернет-пользователей, так и со стороны представителей шоу-бизнеса. Так, например, Иосиф Пригожин сказал, что ему было стыдно смотреть выступление Юлии. Продюсер уверен, что певице надо было снять свою кандидатуру и отдать более достойному исполнителю.

На днях не удержалась от комментария и Ольга Бузова. «Я считаю, что Юлия Самойлова была слабой участницей для такого масштабного мероприятия, как «Евровидение». Ей стоило набраться опыта и уверенности… Но если Россия в будущем 2019 году реально хочет выйти в финал, то позвольте это сделать мне», — цитирует слова телеведущей портал Dni

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