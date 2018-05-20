Народ негодует! Виктория Бекхэм приехала на свадьбу принца Гарри в трауре

Коллеги Ее Королевского Высочества Герцогини Сассекс по сериалу «Форсмажоры» выглядели не так шикарно, как на экране
Дресс-код королевской свадьбы был четко указан в приглашениях. Для дам - платье и шляпка, для кавалеров - визитка (традиционный торжественный британский костюм), мундир, если приглашенный состоит на службе, или пиджак.
Одна из самых стильных женщин мира пришла на церемонию в черном наряде собственной марки и черной шляпке. По негласным правилам, черный и черный и белый цвета для гостей на свадьбах запрещены, поскольку первый символизирует траур, а второй – цвет невесты.
Но 44-летняя дизайнер Виктория Бекхэм не смогла изменить своему любимому черному цвету. Одна из самых стильных женщин мира пришла на церемонию в черном наряде собственной марки и черной шляпке.
Ярким акцентам были лишь ее алые туфли на каблуке запредельной длинны. Ее супруг, 43-летний бывший футболист Дэвид Бекхэм, наоборот, строго следовал этикету, сопровождая супругу в парадном сюртуке-визитке.