Народ негодует! Виктория Бекхэм приехала на свадьбу принца Гарри в трауре

Дресс-код королевской свадьбы был четко указан в приглашениях. Для дам - платье и шляпка, для кавалеров - визитка (традиционный торжественный британский костюм), мундир, если приглашенный состоит на службе, или пиджак.

Одна из самых стильных женщин мира пришла на церемонию в черном наряде собственной марки и черной шляпке. По негласным правилам, черный и черный и белый цвета для гостей на свадьбах запрещены, поскольку первый символизирует траур, а второй – цвет невесты.

Но 44-летняя дизайнер Виктория Бекхэм не смогла изменить своему любимому черному цвету. Одна из самых стильных женщин мира пришла на церемонию в черном наряде собственной марки и черной шляпке.