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  • Народ негодует! Виктория Бекхэм приехала на свадьбу принца Гарри в трауре

Народ негодует! Виктория Бекхэм приехала на свадьбу принца Гарри в трауре

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Коллеги Ее Королевского Высочества Герцогини Сассекс по сериалу «Форсмажоры» выглядели не так шикарно, как на экране

Дресс-код королевской свадьбы был четко указан в приглашениях. Для дам - платье и шляпка, для кавалеров - визитка (традиционный торжественный британский костюм), мундир, если приглашенный состоит на службе, или пиджак.

Одна из самых стильных женщин мира пришла на церемонию в черном наряде собственной марки и черной шляпке. По негласным правилам, черный и черный и белый цвета для гостей на свадьбах запрещены, поскольку первый символизирует траур, а второй – цвет невесты.

Но 44-летняя дизайнер Виктория Бекхэм не смогла изменить своему любимому черному цвету. Одна из самых стильных женщин мира пришла на церемонию в черном наряде собственной марки и черной шляпке. 

Ярким акцентам были лишь ее алые туфли на каблуке запредельной длинны. Ее супруг, 43-летний бывший футболист Дэвид Бекхэм, наоборот, строго следовал этикету, сопровождая супругу в парадном сюртуке-визитке.

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