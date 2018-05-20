Кейт Миддлтон пренебрежительно отнеслась к свадьбе принца Гарри

Журналисты и модные критики отметили, что Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма, не стала выбирать на торжество новый наряд и оделась в старое платье.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон почти на месяц выпала из поля зрения журналистов. Жена принца Уильяма показалась общественности после рождения сына Луи 23 апреля, после чего перестала мелькать в светской хронике Великобритании.

Однако на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл она не прийти не могла, поэтому все могли видеть ее на самом заметном торжестве 2018 года. Герцогиня Кембриджская предстала перед журналистами и гостями свадьбы в платье-пальто цвета шампань от Alexander McQueen, шляпке Philip Treacy и бежевых лодочках Jimmy Choo, передает Woman.

ФОТО: Andrew Matthews / PA Wire/PA Images