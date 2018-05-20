Еще изящнее! Меган Маркл показала второе платье, покидая свадьбу

Свадебный наряд Givenchy с пятиметровой фатой новоиспеченная супруга принца сменила на платье от британского бренда Stella McCartney, которое дополнила светлыми лодочками на каблуке.

На частный прием принца Чарльза молодожены прибыли в кабриолете Jaguar E-Type Concept Zero, который считается одним из самых красивых в мире. Немного уставшие, но безумно счастливые Гарри и Меган вышли из авто, держась за руки.