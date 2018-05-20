Еще изящнее! Меган Маркл показала второе платье, покидая свадьбу
20 мая 2018 г., 10:46
Герцог и герцогиня Сассекские – именно такие титулы получили Гарри и Меган – после бракосочетания отправились на вечерний банкет в загородной резиденции британской королевской семьи Фрогмор-хаус.
Свадебный наряд Givenchy с пятиметровой фатой новоиспеченная супруга принца сменила на платье от британского бренда Stella McCartney, которое дополнила светлыми лодочками на каблуке.
На частный прием принца Чарльза молодожены прибыли в кабриолете Jaguar E-Type Concept Zero, который считается одним из самых красивых в мире. Немного уставшие, но безумно счастливые Гарри и Меган вышли из авто, держась за руки.