Гости в ужасе от проповеди на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

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В церемонии приняли участие три свяценника. Декан Виндзора Дэвид Коннер провел церковную службу, обвенчал молодоженов духовный глава Церкви Англии, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а председательствующий епископ епископальной церкви Майкл Карри из Чикаго прочесть проповедь.

Священника из США на свадьбу пригласили лично принц и актриса. Но выбор молодоженов раскритиковали гости. Речь проповедника многих просто шокировала.

Дело в том, что яркая манера проповеди Карри выглядела очень странно в британской готической церкви. Епископ в присутствии королевы Великобритании Елизаветы II эмоционально размахивал руками, поворачивался всем корпусом в разные стороны, кричал и вращал глазами.

С неодобрением на происходящее взирала не только королева. Ужас читался на лице сэра Элтона Джона, он во время проповеди хмурился и поднимал глаза к небу. Принц Гарри при этом выглядел сконфуженным, а Маркл улыбалась и шептала жениху подбадривающие слова.