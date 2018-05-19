сб, 19.05.2018
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Гости в ужасе от проповеди на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

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ФОТО: Owen Humphreys / PA Wire/PA Images

Принц Гарри и Меган Маркл официально стали мужем и женой. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. 

ФОТО: Owen Humphreys / PA Wire/PA Images

В церемонии приняли участие три свяценника. Декан Виндзора Дэвид Коннер провел церковную службу, обвенчал молодоженов духовный глава Церкви Англии, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а председательствующий епископ епископальной церкви Майкл Карри из Чикаго прочесть проповедь.

Священника из США на свадьбу пригласили лично принц и актриса. Но выбор молодоженов раскритиковали гости. Речь проповедника многих просто шокировала.

Дело в том, что яркая манера проповеди Карри выглядела очень странно в британской готической церкви. Епископ в присутствии королевы Великобритании Елизаветы II эмоционально размахивал руками, поворачивался всем корпусом в разные стороны, кричал и вращал глазами.

С неодобрением на происходящее взирала не только королева. Ужас читался на лице сэра Элтона Джона, он во время проповеди хмурился и поднимал глаза к небу. Принц Гарри при этом выглядел сконфуженным, а Маркл улыбалась и шептала жениху подбадривающие слова.

Судя по виду герцогиня Корнуоллская Камилла, супруга принца Чарльза с трудом сдерживала смех. А вот привыкший не скрывать свои эмоции футболист Дэвид Бэкхем смеялся в открытую. Завершение проповеди все присутствующие встретили аплодисментами.

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