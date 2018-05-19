сб, 19.05.2018
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Cмотри
  • Будто и не в Эстонии вовсе! Смотри, как жители Таллинна на Днях Каламая развлекаются

Будто и не в Эстонии вовсе! Смотри, как жители Таллинна на Днях Каламая развлекаются ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ГАЛЕРЕЯ!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Дни Каламая - это особенный фестиваль — его устраивают жители района Каламая, популярного среди богемы и хипстеров!

Программа юбилейного, десятого по счету мероприятия разнообразна — концерты, ярмарки, мероприятия для детей, экскурсии, постановки и многое другое. Многие из дворов, обычно закрытых для посторонних, сегодня распахнули свои ворота и предложили гостям домашнюю еду в импровизированных кафе!

Скорее смотри эксклюзивную галерею!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ