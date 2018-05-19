Будто и не в Эстонии вовсе! Смотри, как жители Таллинна на Днях Каламая развлекаются ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ГАЛЕРЕЯ!
19 мая 2018 г., 18:34
Дни Каламая - это особенный фестиваль — его устраивают жители района Каламая, популярного среди богемы и хипстеров!
Программа юбилейного, десятого по счету мероприятия разнообразна — концерты, ярмарки, мероприятия для детей, экскурсии, постановки и многое другое. Многие из дворов, обычно закрытых для посторонних, сегодня распахнули свои ворота и предложили гостям домашнюю еду в импровизированных кафе!
Скорее смотри эксклюзивную галерею!