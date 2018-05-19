Будто и не в Эстонии вовсе! Смотри, как жители Таллинна на Днях Каламая развлекаются

Программа юбилейного, десятого по счету мероприятия разнообразна — концерты, ярмарки, мероприятия для детей, экскурсии, постановки и многое другое. Многие из дворов, обычно закрытых для посторонних, сегодня распахнули свои ворота и предложили гостям домашнюю еду в импровизированных кафе!