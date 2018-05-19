Галерея: звездные гости прибывают на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл основательно подошли к подготовке, как и полагается у британских монархов. Церемония состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, которая вмещает около 800 гостей. Чтобы попасть на свадьбу, персонального приглашения недостаточно, важно соблюсти предписанный дресс-код торжества, который распространяется на всех, включая Елизавету II. Если вдруг вы оказались в числе приглашенных, вот правила, которые нужно учитывать при выборе наряда для королевской церемонии.

1. Избегайте слишком глубокого декольте и длины мини. Подходящий наряд должен быть ниже колена и ни в коем случае не прозрачным.

2. Забудьте о слишком высоких каблуках и платформе. Обувь должна выглядеть изящно. К тому же членов королевской семьи по росту превышать не следует — они могут быть оскорблены.

3. Будьте осмотрительны при выборе аксессуаров и украшений.