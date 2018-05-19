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  • Галерея: звездные гости прибывают на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

Галерея: звездные гости прибывают на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл ПОСТОЯННО ДОПОЛНЯЕТСЯ!

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Сегодня, 19 мая, в Виндзорском замке состоится свадьба принца Гарри и Меган Маркл, гостями которой стали почти 2000 человек. Среди них - 600 людей из окружения пары и более тысячи человек, тщательно отобранных девятью лордами-лейтенантами, прибыли в Виндзорский замок, резиденцию британских монархов в городе Виндзор. Среди них волонтеры, школьники и сотрудники королевской семьи. Их задача – приветствовать принца Гарри и Меган Маркл, когда они будут покидать часовню Святого Георга…

Принц Гарри и Меган Маркл основательно подошли к подготовке, как и полагается у британских монархов. Церемония состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, которая вмещает около 800 гостей. Чтобы попасть на свадьбу, персонального приглашения недостаточно, важно соблюсти предписанный дресс-код торжества, который распространяется на всех, включая Елизавету II. Если вдруг вы оказались в числе приглашенных, вот правила, которые нужно учитывать при выборе наряда для королевской церемонии.

1. Избегайте слишком глубокого декольте и длины мини. Подходящий наряд должен быть ниже колена и ни в коем случае не прозрачным.  

2. Забудьте о слишком высоких каблуках и платформе. Обувь должна выглядеть изящно. К тому же членов королевской семьи по росту превышать не следует — они могут быть оскорблены. 

3. Будьте осмотрительны при выборе аксессуаров и украшений. 

4. Не забудьте о головном уборе. На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл — это часть дресс-кода. Главное — не выбирайте аксессуар, который будет закрывать обзор другим гостям.

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